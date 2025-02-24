"Лестер" уволил двух помощников Ван Нистелроя
"Лестер" решил пока оставить своего главного тренера Рууда Ван Нистелроя, но уволил двух его помощников.
"Лестер" проиграл 10 из 11 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находится на предпоследней позиции, в пяти очках от спасительного места.
Болельщики "Лестера" открыто выражают свое недовольство руководством клуба и Ван Нистелроем, и клуб понял, что настало время принимать меры.
Для жертвоприношения "Лестер" избрал тренеров первой команды Бена Доусона и Данни Олкока, которые достались Ван Нистелрою от своего предшественника Стива Купера и даже временно руководили "лисами" в матче против "Брентфорда" в ноябре.
Ван Нистелрой пока остается на свое месте в преддверии выезда к "Вест Хэму" в четверг вечером.
24.02.2025 16:00
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