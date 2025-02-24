Каррагер: "Сити" попадет в Лигу Чемпионов"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Манчестер Сити" квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Несмотря на домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля" накануне, "Сити" остался на четвертом месте в Премьер-Лиге. Во многом это стало возможно из-за осечек команд вокруг "горожан".



"Сити" остается сыграть еще 12 матчей, начиная с выезда к "Тоттенхэму" посреди недели, и Каррагер убежден, что команда Хосепа Гвардиолы удержится в топ-4.



"Думаю, "Манчестер Сити" попадет в Лигу Чемпионов. Несколько недель назад я так не думал, потому что у них в расписании значились "Челси", "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Также их ждет "Тоттенхэм" посреди недели, а это, как известно, непростой матч для "Сити".



"Я думал, они будут шестыми или седьмыми после этого отрезка матчей. Однако они близки к концу этого отрезка и по-прежнему находятся в топ-4. Думаю, у них будет порядок с попаданием в Лигу Чемпионов", — сообщил Каррагер Sky Sports.