Невилл считает, что "Арсенал" поплатился за неприглашение нападающего в январе

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что сейчас "Арсенал" расплачивается за свою неспособность пригласить нападающего в январе.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не скрывал своего желания подписать атакующего игрока в зимнее трансферное окно после травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса.



Однако "Арсенал" этого не сделал, а затем дополнительно потерял с травмами Габриэля Мартинелли с Каем Хаверцем, к вечеру воскресенья обнаружив себя уже в 11 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Невилл считает, что Артета и его игроки будут очень расстроены тем, что упустили шанс завоевать титул в сезон, который "Манчестер Сити" провалил.



"Травмы атакующих игроков оправдывают их положение, но у вас должен быть план на этот случай".



"Я знаю, что они не хотели совершать приобретений в зимнее трансферное окно. Они не видели качественного усиления или не смогли заполучить игрока, который бы пришел и повлиял на их игру".



"Нет никаких сомнений, что они недооценили ситуацию, и в результате этого они отстали".



"Я знаю, что они потеряли Сака и Жезуса. Я знаю, что они потеряли Хаверца, что является большой проблемой для "Арсенала", но я думаю, вы все равно должны побеждать "Вест Хэм" дома".



"Арсенал" должен был стать командой, которая воспользуется спадом "Сити". Но это сделают не они, это не выглядит так, и это большой шок и сюрприз. Это станет большим ударом по Микелю Артете и его игрокам, потому что они отчаянно жаждут титул".



"Ливерпуль" дважды сыграл вничью в трех последних матчах, они четырежды сыграли вничью в восьми последних матчах, и у "Арсенала" была возможность приблизиться к ним. Они могли оказаться в пяти очках позади", — сообщил Невилл в своем подкасте.