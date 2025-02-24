Слот не ожидал, что "Ливерпуль" будет так хорош в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что не ожидал столь уверенного лидерства в Премьер-Лиге от своей команды.

После победы 0:2 над "Манчестер Сити" накануне "Ливерпуль" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 11 очков, а "горожан" подопечные Слота теперь опережают на 20 баллов.



Помимо этого, "Ливерпуль" выиграл общий этап Лиги Чемпионов, и Слот приятно удивлен тем, насколько успешно его команда совмещает выступления на двух самых важных фронтах.



"Мог ли я представить, что мы будем в таком положении? Нет, потому что ты никогда не мыслишь таким образом. Если ты начинаешь что-либо, ты не думаешь, где ты будешь в плане очков к концу сезона".



"Нам известно, что никто не рассматривал нас претендентом на титул в начале сезона, и я думаю, никто в мировом футболе не ожидал, что "Сити" будет так далеко от лидера лиги, если сам не будет лидером".



"Два года назад "Ливерпуль" играл в Лиге Чемпионов и хотел сражаться за победу в лиге, но это оказалось сложно, и они финишировали шестыми".



"В прошлом сезоне они были в Лиге Европы и были в чемпионской гонке до пяти, шести, семи или восьми заключительных матчей".



"Мне было интересно, сможем ли мы преуспеть на обоих фронтах (в Европе и в Премьер-Лиге). До сих пор мы довольно хорошо выступали в обоих соревнованиях, но в Лиге Чемпионов нам достался довольно сложный жребий (ПСЖ)", — цитирует Слота The Independent.