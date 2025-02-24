Керкез отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"
Левый защитник "Борнмута" Милош Керкез отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Ливерпуль".
Керкеза уже давно называют возможным преемником для Энди Робертсона, чьи лучшие годы, как считают многие болельщики "Ливерпуля", остались позади.
В "Ливерпуле" Керкез смог бы воссоединиться со своим партнером по сборной Венгрии в лице полузащитника Доминика Собослаи. Такая перспектива нравится Милошу, однако он предпочитает не забегать вперед.
"Это бы выглядело не так плохо, уж точно".
"Но пока слишком рано говорить о такого рода вещах. У меня большие цели с "Борнмутом", нам все еще нужно выиграть много матчей, и прямо сейчас это самая важная вещь", — цитирует Керкеза Liverpool Echo.
24.02.2025 12:00
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