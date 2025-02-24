Лучшие моменты воскресных матчей 26-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 26-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:2)
Голы: Салах 14, Собослаи 37
Длительность ролика: 09:36
"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест" — 4:3 (4:1)
Голы: Майли 23, Мерфи 25, Исак 33 (пен), 34 — Хадсон-Одои 6, Миленкович 63, Йетс 90
Длительность ролика: 12:02
24.02.2025 11:00
Просмотров: 313
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