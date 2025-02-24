Рой Кин: "На месте "Сити" я бы не паниковал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Манчестер Сити" не нужно паниковать из-за неудачно складывающегося сезона.

На прошлой неделе "Сити" вылетел из Лиги Чемпионов, а затем проиграл дома "Ливерпулю" и оказался в 20 очках от вершины Премьер-Лиги.



Однако "Сити" еще в январе потратил 180 миллионов фунтов на Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Нико Гонсалеса, и Кин ожидает, что летом "горожане" продолжат свое обновление.



"Некоторые из игроков "Сити" будут под давлением. Захочет ли Пеп сохранить их? Это будет зависеть от контрактных ситуаций, потому что контракты Кевина Де Брюйне и некоторых других истекают, и ты автоматически думаешь, что они, наверное, уйдут".



"Будет ли это правильно? Наверное. Все мы проходили через это, особенно когда ты играешь в полузащите, где бывает тяжело продолжать. Тренер должен принять решение".



"Нужно смотреть шире, и на месте "Сити" я бы не паниковал. Они уже пополнили свой состав и снова сделают это летом. Некоторые из возрастных игроков уйдут, но это естественный процесс", — сообщил Кин Sky Sports.