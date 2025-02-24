Венгер оценивает шансы "Арсенала" на титул в 20 процентов
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" сохраняют 20-процентные шансы на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Победа "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 0:2 накануне увеличила отставание "Арсенала" от вершины Премьер-Лиги до 11 очков, но при этом "канониры" сыграли на матч меньше.
Выступая в телестудии до воскресного матча на "Этихад", Венгер поделился своими мыслями насчет раскладов в чемпионской гонке.
"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, тогда я бы сказал, что они с вероятностью в 80 процентов станут чемпионами".
"Шансы "Арсенала"? Нужно сохранять надежду! Их шансы составляют 20 процентов. Возможно, я слишком щедр..."
"Но когда остается 11 матчей до конца, и они лидируют с 11 очками отрыва, сыграв на один матч больше... Ты будешь удивлен, если они упустят титул".
"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, значит они проиграли только один матч (в Премьер-Лиге) со старта сезона, и сложно представить, что они проиграют четыре из 11 оставшихся", — сообщил Венгер beIN Sports.
24.02.2025 09:00
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Ну хуй знает
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Ливер без травм, с удачей и помощью судей! Весь набор чемпиона! Бесспорно возьмут чемп!
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"20 процентов тоже самое, что - 0" (с) пту150кг после 14литров пива.
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