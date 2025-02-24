Венгер оценивает шансы "Арсенала" на титул в 20 процентов

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" сохраняют 20-процентные шансы на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 0:2 накануне увеличила отставание "Арсенала" от вершины Премьер-Лиги до 11 очков, но при этом "канониры" сыграли на матч меньше.

Выступая в телестудии до воскресного матча на "Этихад", Венгер поделился своими мыслями насчет раскладов в чемпионской гонке.

"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, тогда я бы сказал, что они с вероятностью в 80 процентов станут чемпионами".

"Шансы "Арсенала"? Нужно сохранять надежду! Их шансы составляют 20 процентов. Возможно, я слишком щедр..."

"Но когда остается 11 матчей до конца, и они лидируют с 11 очками отрыва, сыграв на один матч больше... Ты будешь удивлен, если они упустят титул".

"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, значит они проиграли только один матч (в Премьер-Лиге) со старта сезона, и сложно представить, что они проиграют четыре из 11 оставшихся", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 24.02.2025 10:42 # gameboy
    Ну хуй знает

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  2. ivan-tns 24.02.2025 10:12 # ivan-tns
    Ливер без травм, с удачей и помощью судей! Весь набор чемпиона! Бесспорно возьмут чемп!

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  3. hachidlo 24.02.2025 09:03 # hachidlo
    "20 процентов тоже самое, что - 0" (с) пту150кг после 14литров пива.

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