Венгер оценивает шансы "Арсенала" на титул в 20 процентов

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" сохраняют 20-процентные шансы на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" со счетом 0:2 накануне увеличила отставание "Арсенала" от вершины Премьер-Лиги до 11 очков, но при этом "канониры" сыграли на матч меньше.



Выступая в телестудии до воскресного матча на "Этихад", Венгер поделился своими мыслями насчет раскладов в чемпионской гонке.



"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, тогда я бы сказал, что они с вероятностью в 80 процентов станут чемпионами".



"Шансы "Арсенала"? Нужно сохранять надежду! Их шансы составляют 20 процентов. Возможно, я слишком щедр..."



"Но когда остается 11 матчей до конца, и они лидируют с 11 очками отрыва, сыграв на один матч больше... Ты будешь удивлен, если они упустят титул".



"Если "Ливерпуль" одержит победу сегодня, значит они проиграли только один матч (в Премьер-Лиге) со старта сезона, и сложно представить, что они проиграют четыре из 11 оставшихся", — сообщил Венгер beIN Sports.