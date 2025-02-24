Аморим попросил купить ему Кенда

Жеовани Кенда Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим попросил боссов своего клуба купить ему вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

17-летнего Кенда настойчиво сватают в "Юнайтед" с тех пор, как ранее в этом сезоне сам Аморим сменил Лиссабон на Манчестер.

По информации Daily Star, Аморим действительно заинтересован в воссоединении с Кенда и уже сказал боссам "Юнайтед", что хочет приобрести юного португальца грядущим летом.

Ожидается, что грядущим летом "Юнайтед" постарается найти покупателей на Антони и Маркуса Рэшфорда, которые на вторую половину этого сезона были отправлены в аренду, и поэтому Амориму нужен новый вингер.

Кенда только в начале этого сезона, еще при Амориме, дебютировал за "Спортинг" в португальском первенстве. С тех пор Жеовани закрепился в первой команде и теперь оценивается в 35 миллионов фунтов.


Метки Аморим, Кенда, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2025 08:00

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  1. quavo 24.02.2025 08:30 # quavo
    то есть этот слизень не выпускает чидо оби вместо говнонапов типо он молодой, а кенду ему подавай? бля че за долбоебы у рулямумуни

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