Аморим попросил купить ему Кенда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим попросил боссов своего клуба купить ему вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

17-летнего Кенда настойчиво сватают в "Юнайтед" с тех пор, как ранее в этом сезоне сам Аморим сменил Лиссабон на Манчестер.



По информации Daily Star, Аморим действительно заинтересован в воссоединении с Кенда и уже сказал боссам "Юнайтед", что хочет приобрести юного португальца грядущим летом.



Ожидается, что грядущим летом "Юнайтед" постарается найти покупателей на Антони и Маркуса Рэшфорда, которые на вторую половину этого сезона были отправлены в аренду, и поэтому Амориму нужен новый вингер.



Кенда только в начале этого сезона, еще при Амориме, дебютировал за "Спортинг" в португальском первенстве. С тех пор Жеовани закрепился в первой команде и теперь оценивается в 35 миллионов фунтов.