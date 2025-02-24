Невилл: "Сити" нужна полная перезагрузка"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" потребуется "полная перезагрузка" после этого сезона.

Проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:2 накануне, "Сити" остался на четвертом месте в Премьер-Лиге, но при этом теперь уступает лидеру аж 20 очков.



По мнению Невилла, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле нужно строить совершенно новую команду, потому что многие из имеющихся игроков постарели и физически не тянут борьбу за титул.



"Это больно для "Манчестер Сити", но, возможно, Пеп Гвардиола нуждается в этом. Возможно, клуб нуждается в этом. Им нужна полная перезагрузка".



"Они годами бегали со скоростью миллион миль в час, ведя баталии с "Ливерпулем" за титул. Но они просто стерли ноги, выдохлись. Они вместе постарели".



"Пепу Гвардиоле придется построить совершенно новую команду, способную завоевать титул. Он знает, как она должна выглядеть, это уж точно", — сообщил Невилл Sky Sports.