Слот признал, что "Ливерпуль" в "хорошем положении" для чемпионства

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда находится в "хорошем положении" для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря победе 0:2 над "Манчестер Сити" накануне "Ливерпуль" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги от преследующего "Арсенала" до 11 очков.



Тем не менее, наличие у "Арсенала" матча в запасе и общая сложность Премьер-Лиги не позволяют Слоту расслабиться.



"Вы можете задать мне любой вопрос, но судить о таблице лиги так сложно, пока не сыграны все матчи. На мой взгляд, выезды к "Вилле" и "Сити" — два очень сложных матча, и вы можете потерять там очки".



"Мы в хорошем положении, но мы также знаем, как сложно даются очки. В среду нам играть против "Ньюкасла", с которым мы ранее сыграли 3:3. В любой другой лиге такого рода отрыв был бы комфортным".



"Три дня наза мы сыграли вничью против "Виллы", и люди говорили мне, что у нас спад, а три дня спустя мы победили, и впечатление о нас снова изменилось. Мы трудимся каждый день над достижением своей цели, и впереди еще три месяца упорной работы. Здесь нет секрета. Мы в 11 очках впереди, но у "Арсенала" есть один матч в запасе", — цитирует Слота The Guardian.