Гвардиола: "У "Сити" яркое будущее"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клуб ждет яркое будущее.

В воскресенье "Сити" проиграл дома "Ливерпулю" со счетом 0:2, оформив свое восьмое поражение в этот сезоне Премьер-Лиги — больше при Гвардиоле было только в 2019/20 (9).



Несмотря на колоссальные игровые проблемы "Сити" в последние месяцы, Гвардиола спокоен за будущее своего клуба.



"Если и проигрывать, то проигрывать так, как это сделали мы сегодня. Я увидел много вещей, которые говорят, что с имеющимися игроками у этого клуба яркое будущее".



"За исключением Кевина Де Брюйне и, возможно, Натана Аке, все игроки так молоды. Какие бы решения клуб ни принял насчет будущего, в ближайшие годы здесь будет яркое будущее".



"Каждый знает, что часть более опытных игроков останется, но мы должны готовиться к следующему шагу. Это вопрос времени".



"Даже с таким количеством потерь, как у нас, мы сыграли хорошо. Игроки взламывали построение соперника, создавали реальную угрозу, и нам лишь не хватало заключительного действия — пойти в дриблинг или нанести удар в правильны момент. Мы улучшим это в будущем".



"Мы далеки (от борьбы за титул). Посмотрим, как будет в будущем. Мы добились хороших вещей в предыдущие сезоны, но теперь мы далеки от этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.