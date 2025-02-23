Салах считает, что проводит свой лучший сезон

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что в этом сезоне его форма лучше, чем когда-либо прежде.

В воскресенье Салах отметился голом и результативной передачей против "Манчестер Сити", благодаря чему "Ливерпуль" одержал победу 0:2 и сделал большой шаг к завоеванию титула Премьер-Лиги.



На счету Салаха уже 51 результативное действие в этом сезоне с учетом всех соревнований. 32-летний египтянин и сам чувствует, что он еще никогда не был так хорош.



"Можно ли сказать, что я лучше, чем когда-либо? Я не знаю. Это мнение. Возможно, люди предпочтут мои первые сезоны или этот, но я предпочитаю этот, потому что выиграть лигу и помогать молодым игрокам — это нечто особенное".



"Нам нужен еще один титул. Мне и большим парням в команде нужен еще один титул", — сообщил Салах Sky Sports.