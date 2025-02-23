Легенда "Реал Бетис" объяснил, почему Антони был так плох в МЮ

Легенда испанского "Реал Бетис" Габино Родригес объяснил, почему вингер Антони был так плох в "Манчестер Юнайтед".

Прибыв в "Реал Бетис" в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Юнайтед", Антони забил три гола и отдал две результативные передачи. 24-летний бразилец выглядит совсем другим игроком, нежели в первой половине этого сезона.



Родригес объясняет это преображение тем, что в Севилье Антони бразилец обрел правильного тренера в лице Мануэля Пеллегрини.



"Мне сказали, что Антони хорошо приняли в команде, а он не прибыл с чувством превосходства из-за того, что он из "Юнайтед". Совсем наоборот — он вел себя скромно и демонстрировал готовность трудиться. Такого рода вещи высоко ценятся в "Бетисе".



"Антони просто нуждался в такого рода тренере, который может придать ему искру. А при Эрике Тен Хаге и теперь Рубене Амориме все вокруг "Юнайтед" выглядело как похороны", — цитирует Родригеса The Sun.