"Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Сити" и ушел в отрыв
Забив по голу с передачи друг друга, Мохамед Салах и Доминик Собослаи обеспечили "Ливерпулю" комфортную победу 0:2 в гостях у "Манчестер Сити".
Эрлинг Холанд так и не успел поправиться к воскресенью. Зато вернулись в стартовый состав "горожан" бельгийцы Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.
В стартовый состав "красных" вернулся Луис Диас, заменив в нападении Диогу Жоту. Выздоровевший Коди Гакпо расположился среди запасных.
Хозяева "Этихад" имели некоторое преимущество в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустили. После незамысловатого розыгрыша углового Салах был выведен на удар в районе 11-метровой отметки. Мохамед пробил низом, а рикошет от Натана Аке помешал Эдерсону спасти свою команду — 0:1.
На 30-й минуте Омар Мармуш ударом с острого угла с отскоком от штанги поразил ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.
После некоторого затишья "красные" разразились вторым голом на 37-й минуте. Салах ускользнул от Йошко Гвардиола на правом краю штрафной, сделал передачу в центр на Доминика Собослаи, который свободно обработал мяч и пробил низом — 0:2.
Вскоре после начала второго тайма Собослаи вывел Кертиса Джонса на пустые ворота, но этот гол тоже был отменен — Доминик угодил в офсайд.
Постепенно "Сити" нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению, но кроме удара Мармуша, отраженного Алиссоном, реальных угроз создать не смог.
"Ливерпуль" одержал достаточно уверенную победу и ушел в отрыв в таблице Премьер-Лиги. "Сити" в своем нынешнем состоянии не смог навязать борьбу "красным", но при этом по-прежнему имеет хорошие шансы завершить сезон в топ-4.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
23.02.2025 21:25
Просмотров: 843
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нисколько не сомневался в победе, главное что обошлось без травм. Арсенал нельзя вычёркивать из гонки, главное выиграть их в очном поединке.
(ответить)
Салах в этом сезоне просто обязан брать АПЛ и ЛЧ. Его карьера заслуживает ЗМ.
(ответить)
Ливерпуль = Россия
сити = украина
Коротко и ясно
(ответить)
поздравлялщики с чемпиком - ваш выход!
(ответить)
Впереди еще 11 матчей, 6 надо выиграть точно.
(ответить)
Ну че там голубые где вы? Че заглохли все?
(ответить)
Псж сложно будет обыграть в эконом режиме
(ответить)
Всех красных с очень важной победой .
(ответить)
Собослай хорош в последних матчах. Часто выходит на ударные позиции в последнее время. Фирмино косплеит.
Ну и Салах - легенда.
С победой
(ответить)
Чемпик можно заканчивать.
(ответить)
Заслуженная победа, пенсы не зря сжимали брелочки, ЛФК помог им остановить конкурента.
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
Хохлятские змагары на страпоне!
(ответить)
СоЛАХопуль команда двух игроков: египетская односезонка и судья
(ответить)
МС выглядел как дед в 80 лет...у которого не встала пипетка...возился возился в итоге девка встала и ушла домой.
(ответить)
Ливерпуль в этом сезоне вне конкуренции просто!
(ответить)
Цыгане у параши
(ответить)
кайфарик, че еще сказать
(ответить)
The King is dead. Long live the King!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий