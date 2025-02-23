"Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Сити" и ушел в отрыв

Мохамед Салах и Доминик Соланке Забив по голу с передачи друг друга, Мохамед Салах и Доминик Собослаи обеспечили "Ливерпулю" комфортную победу 0:2 в гостях у "Манчестер Сити".

Эрлинг Холанд так и не успел поправиться к воскресенью. Зато вернулись в стартовый состав "горожан" бельгийцы Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.

В стартовый состав "красных" вернулся Луис Диас, заменив в нападении Диогу Жоту. Выздоровевший Коди Гакпо расположился среди запасных.

Хозяева "Этихад" имели некоторое преимущество в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустили. После незамысловатого розыгрыша углового Салах был выведен на удар в районе 11-метровой отметки. Мохамед пробил низом, а рикошет от Натана Аке помешал Эдерсону спасти свою команду — 0:1.

На 30-й минуте Омар Мармуш ударом с острого угла с отскоком от штанги поразил ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.

После некоторого затишья "красные" разразились вторым голом на 37-й минуте. Салах ускользнул от Йошко Гвардиола на правом краю штрафной, сделал передачу в центр на Доминика Собослаи, который свободно обработал мяч и пробил низом — 0:2.

Вскоре после начала второго тайма Собослаи вывел Кертиса Джонса на пустые ворота, но этот гол тоже был отменен — Доминик угодил в офсайд.

Постепенно "Сити" нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению, но кроме удара Мармуша, отраженного Алиссоном, реальных угроз создать не смог.

"Ливерпуль" одержал достаточно уверенную победу и ушел в отрыв в таблице Премьер-Лиги. "Сити" в своем нынешнем состоянии не смог навязать борьбу "красным", но при этом по-прежнему имеет хорошие шансы завершить сезон в топ-4.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2025 21:25

Количество просмотров Просмотров: 843

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Последние комментарии:




  1. girasimus 23.02.2025 21:41 # girasimus
    Нисколько не сомневался в победе, главное что обошлось без травм. Арсенал нельзя вычёркивать из гонки, главное выиграть их в очном поединке.

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  2. bmw-e34 23.02.2025 21:40 # bmw-e34
    Салах в этом сезоне просто обязан брать АПЛ и ЛЧ. Его карьера заслуживает ЗМ.

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  3. hachidio 23.02.2025 21:40 # hachidio
    Ливерпуль = Россия
    сити = украина

    Коротко и ясно

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  4. b84 23.02.2025 21:38 # b84
    поздравлялщики с чемпиком - ваш выход!

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  5. lovrentiy 23.02.2025 21:37 # lovrentiy
    Впереди еще 11 матчей, 6 надо выиграть точно.

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  6. xxa 23.02.2025 21:36 # xxa
    Ну че там голубые где вы? Че заглохли все?

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  7. tigerpool 23.02.2025 21:36 # tigerpool
    Псж сложно будет обыграть в эконом режиме

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  8. merphi 23.02.2025 21:35 # merphi
    Всех красных с очень важной победой .

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  9. lfc-krr 23.02.2025 21:34 # lfc-krr
    Собослай хорош в последних матчах. Часто выходит на ударные позиции в последнее время. Фирмино косплеит.
    Ну и Салах - легенда.
    С победой

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  10. brown-ale 23.02.2025 21:33 # brown-ale
    Чемпик можно заканчивать.

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  11. lovrentiy 23.02.2025 21:33 # lovrentiy
    Заслуженная победа, пенсы не зря сжимали брелочки, ЛФК помог им остановить конкурента.

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  12. dexter 23.02.2025 21:32 # dexter
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
    Хохлятские змагары на страпоне!

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  13. ot4im-surgut 23.02.2025 21:30 # ot4im-surgut
    СоЛАХопуль команда двух игроков: египетская односезонка и судья

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  14. skychnie-oboi 23.02.2025 21:30 # skychnie-oboi
    МС выглядел как дед в 80 лет...у которого не встала пипетка...возился возился в итоге девка встала и ушла домой.

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  15. live-juve 23.02.2025 21:30 # live-juve
    Ливерпуль в этом сезоне вне конкуренции просто!

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  16. hachidio 23.02.2025 21:29 # hachidio
    Цыгане у параши

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  17. hakid 23.02.2025 21:29 # hakid
    кайфарик, че еще сказать

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  18. redstyle 23.02.2025 21:28 # redstyle
    The King is dead. Long live the King!

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