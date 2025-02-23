"Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Сити" и ушел в отрыв

Забив по голу с передачи друг друга, Мохамед Салах и Доминик Собослаи обеспечили "Ливерпулю" комфортную победу 0:2 в гостях у "Манчестер Сити".

Эрлинг Холанд так и не успел поправиться к воскресенью. Зато вернулись в стартовый состав "горожан" бельгийцы Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.



В стартовый состав "красных" вернулся Луис Диас, заменив в нападении Диогу Жоту. Выздоровевший Коди Гакпо расположился среди запасных.



Хозяева "Этихад" имели некоторое преимущество в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустили. После незамысловатого розыгрыша углового Салах был выведен на удар в районе 11-метровой отметки. Мохамед пробил низом, а рикошет от Натана Аке помешал Эдерсону спасти свою команду — 0:1.



На 30-й минуте Омар Мармуш ударом с острого угла с отскоком от штанги поразил ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.



После некоторого затишья "красные" разразились вторым голом на 37-й минуте. Салах ускользнул от Йошко Гвардиола на правом краю штрафной, сделал передачу в центр на Доминика Собослаи, который свободно обработал мяч и пробил низом — 0:2.



Вскоре после начала второго тайма Собослаи вывел Кертиса Джонса на пустые ворота, но этот гол тоже был отменен — Доминик угодил в офсайд.



Постепенно "Сити" нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению, но кроме удара Мармуша, отраженного Алиссоном, реальных угроз создать не смог.



"Ливерпуль" одержал достаточно уверенную победу и ушел в отрыв в таблице Премьер-Лиги. "Сити" в своем нынешнем состоянии не смог навязать борьбу "красным", но при этом по-прежнему имеет хорошие шансы завершить сезон в топ-4.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче