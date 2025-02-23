Эдегор призвал "Арсенал" реабилитироваться за поражение от "Вест Хэма"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор призвал свою команду немедленно реабилитироваться за поражение от "Вест Хэма".

Накануне "Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму" со счетом 1:0, и этот результат стал большим ударом по шансам "канониров" завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



Однако уже в ближайшую среду "Арсенал" ждет выезд к "Ноттингем Форест", и Эдегор планирует вернуться домой с тремя очками.



"Сейчас не время жалеть себя. Нам нужно продолжать двигаться вперед. Предстоит сыграть еще много матчей. Самое важное сейчас — выиграть следующий матч и затем использовать это".



"Мы очень расстроены. Мы чувствовали, что у нас хорошие шансы победить "Вест Хэм", но наша игра была недостаточно хороша".



"Мы подвергли их большому давлению, но нам не хватило эффективности в финальной трети поля, в финальном пасе, в финальной подаче с фланга, а также мы должны были действовать резче и лучше возле штрафной".



"Нам этого не хватило, и это большой удар по всем нам. Но мы движемся дальше, и нам нужно сразу исправиться в следующем матче", — цитирует Эдегора talkSPORT.