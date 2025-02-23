Гвардиола поведал, когда может вернуться Холанд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, когда нападающий Эрлинг Холанд может вернуться на футбольное поле.

Проведя ответный матч Лиги Чемпионов против "Реала" посреди недели на скамейке запасных, на поединок Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье Холанд не попал в заявку "Сити" вовсе.



Холанда все еще беспокоит колено, которое он повредил против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, однако Гвардиола надеется, что его бомбардир сыграет против "Тоттенхэма" в ближайшую среду.



"Решение было принято вчера после тренировки. Ему лучше, но он не чувствует себя хорошо. Надеюсь, он вернется в среду, но посмотрим".



"Разумеется, нам его не хватает, но на протяжении этих девяти лет мы много раз играли без действительно важных игроков, и мы выдерживали это. В этом сезоне мы столкнулись со множеством травм одновременно, и мы не смогли это выдержать, но в отдельно взятых матчах вы должны это делать", — цитирует Гвардиолу BBC.