"Ньюкасл" победил "Форест"

"Ньюкасл" одержал победу 4:3 над "Ноттингем Форест" и повысил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на шестой минуте, когда Каллум Хадсон-Одои обокрал Джейкоба Мерфи на чужой половине поля и нанес дальний удар, а Ник Поуп потерял свои ворота — 0:1.



"Сороки" пошли большими силами отыгрываться, и в середине первого тайма оказываемое ими давление принесло плоды. Льюис Холл с левого фланга сделал передачу в штрафную, где Льюис Майли обработал мяч и пробил низом — 1:1.



Практически сразу "Ньюкасл" вышел вперед. Выполняя прострел в штрафной, Холл попал в Мурильо, от которого мяч отскочил к Мерфи, и тот практически внес снаряд в ворота — 2:1.



Прошло совсем немного времени, и Холл, выполняя подачу с левого фланга, попал в руку Олы Айны, и рефери после долгих разбирательств назначил пенальти, который реализовал Александер Исак, пробив по центру — 3:1.



На 34-й минуте "Форест" снова дрогнул. Джо Уиллок сделал передачу на левый край штрафной, а Исак нанес удар с рикошетом — 4:1.



Во втором тайме "лесники" все-таки ожили, и на 63-й минуте Никола Миленкович сократил разницу в счете, пробив пяткой из пределов вратарской — 4:2.



В концовке матча игра была крайне неторопливой, однако на последней минуте основного времени Райан Йетс поразил ворота с близкого расстояния после отскочившего к нему мяча от Фабиана Шера — 4:3. Чтобы спастись, гостям не хватило ни сил, ни времени.



"Форест" забил нелогичный быстрый гол, однако затем на поле была только одна команда, и к перерыву "Ньюкасл" сделал второй тайм формальностью. "Лесники", конечно, вернулись в игру, но сделали это слишком поздно.



"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче