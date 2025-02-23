Бруну Фернандеш чуть не подрался с легендой "Эвертона"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш схлестнулся с легендой "Эвертона" Дерека Маунтфилда в перерыве матча Премьер-Лиги против "ирисок".
Накануне "Юнайтед" сыграл с "Эвертоном" вничью 2:2, причем "камбэк" "красных дьяволов" начался с гола Фернандеша со штрафного во втором тайме.
Перед тем, как забить свой гол, Фернандеш чуть не подрался с Маунтфилдом. Дерек в шутку замахнулся локтем на игроков "Юнайтед", выходивших из раздевалки после перерыва, а Бруну принял это слишком близко к сердцу.
Как сообщает The Telegraph, до рукоприкладства дело не дошло. Фернандеш и 62-летний Маунтфилд, выигравший пять трофеев с "Эвертоном", ограничились словесной перепалкой.
23.02.2025 18:00
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он просто плаки-плаки
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