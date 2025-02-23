Ван Дейк считает, что "Сити" по-прежнему опасен

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда сохраняет максимальное уважение к переживающему не лучшие времена "Манчестер Сити".

В воскресенье "Сити", действующий чемпион Премьер-Лиги, примет на своем поле "Ливерпуль", который уверенно лидирует в таблице и опережает "горожан" на 17 очков.



При Хосепе Гвардиоле "Сити" еще никогда не проигрывал дома "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги, поэтому Ван Дейк вновь ждет сложного испытания.



"Остается ли "Сити" опасным соперником? На 100 процентов. В предыдущем матче они победили "Ньюкасл" 4:0. Есть причина, почему они становились чемпионами четыре раза подряд. Поэтому они заслуживают все уважение, которое к ним проявляют, и мы определенно дадим им это".



"Но в воскресенье мы отправимся туда, чтобы постараться выиграть матч. Мы знаем, что это будет сложно, потому что мы давно не побеждали там в Премьер-Лиге. Но мы выйдем, чтобы быть смелыми и — при поддержке наших болельщиков — выложиться без остатка. Мы постараемся быть на шаг ближе к победе", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.