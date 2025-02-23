Мареска: "Мы не можем полагаться на Палмера в каждом матче"

Наставник "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу спада у своего бомбардира Коула Палмера.

Палмер не забил ни одного гола в шести последних матчах "Челси", включая поражение 2:1 от "Астон Виллы" накануне, когда Коул имел прекрасную возможность, но на пути летевшего в пустые ворота мяча встал защитник.



В общении с прессой после матча на "Вилла Парк" Мареска заявил, что по-прежнему доволен Палмером, и призвал команду чересчур не надеяться на 22-летнего англичанина.



"Коул — игрок топ-уровня. Игрок топ-уровня всегда хочет побеждать, всегда хочет играть важную роль, но, к сожалению, сегодня он упустил отличный момент. Тем не менее, это ничего не меняет".



"Мы очень довольны им, и мы уверены, что он будет очень счастлив в "Челси", а мы будем очень довольны им".



"Не ожидаем ли мы чересчур от него? Мы ожидаем от него ровно то, что он может дать нам, но я уже много раз говорил, что мы не можем полагаться на Коула в каждом матче, нам нужна вся команда", — цитирует Мареску Sky Sports.