Ван Перси возглавил "Фейеноорд"

Робин Ван Перси Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси был назначен главным тренером голландского "Фейеноорда".

Ради работы в "Фейеноорде" Ван Перси оставил "Хееренвеен", другой клуб Эредивизии, который он возглавил только перед началом этого сезона.

Ван Перси — не чужой человек в "Фейеноорде", где он провел два периода в качестве игрока, забив 46 голов в 122 матчах.

Также Ван Перси успел поработать в Роттердаме ассистентом Дика Адвоката и с юношескими командами, что стало трамплином к его переходу в "Хееренвеен".

Отметим, что ассистировать 41-летнему голландцу, завершившему игровую карьеру в 2019 году, будет Рене Хаке, который ранее трудился помощником Эрика Тен Хага в "Юнайтед".

Ван Перси пришел на смену Бриану Приске, который возглавил "Фейеноорд" после ухода Арне Слота в "Ливерпуль" и который выиграл лишь один из шести последних матчей Эредивизии.

Добавим, в данный момент "Фейеноорд" занимает третье место в Эредивизии, уступая 11 очков лидирующему "Аяксу". А в Лиге Чемпионов новую команду Ван Перси ожидает противостояние с "Интером" в 1/8 финала.


Метки Ван Перси, тренеры, Фейеноорд, Хееренвеен

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 693

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Последние комментарии:




  1. arsa-men 23.02.2025 16:57 # arsa-men
    Футболист был топ, но как личность - нет, поэтому не верю в его успех.

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  2. umbriaco 23.02.2025 16:35 # umbriaco
    Повезло Интеру, пройдут и не заметят даже

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  3. alienripley 23.02.2025 16:04 # alienripley
    Ван ПУССИ

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  4. theo-zm 23.02.2025 15:40 # theo-zm
    Красавчик RVP
    Тот сезон он в одиночку завоевал чемпик.

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