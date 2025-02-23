Ван Перси возглавил "Фейеноорд"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси был назначен главным тренером голландского "Фейеноорда".

Ради работы в "Фейеноорде" Ван Перси оставил "Хееренвеен", другой клуб Эредивизии, который он возглавил только перед началом этого сезона.



Ван Перси — не чужой человек в "Фейеноорде", где он провел два периода в качестве игрока, забив 46 голов в 122 матчах.



Также Ван Перси успел поработать в Роттердаме ассистентом Дика Адвоката и с юношескими командами, что стало трамплином к его переходу в "Хееренвеен".



Отметим, что ассистировать 41-летнему голландцу, завершившему игровую карьеру в 2019 году, будет Рене Хаке, который ранее трудился помощником Эрика Тен Хага в "Юнайтед".



Ван Перси пришел на смену Бриану Приске, который возглавил "Фейеноорд" после ухода Арне Слота в "Ливерпуль" и который выиграл лишь один из шести последних матчей Эредивизии.



Добавим, в данный момент "Фейеноорд" занимает третье место в Эредивизии, уступая 11 очков лидирующему "Аяксу". А в Лиге Чемпионов новую команду Ван Перси ожидает противостояние с "Интером" в 1/8 финала.