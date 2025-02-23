Слот: "Прежний "Сити" возвращается"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот чувствует, что "Манчестер Сити" возвращается в свою лучшую форму.

В преддверии очного матча с "Ливерпулем" "Сити" уступает своему сопернику 17 очков в таблице Премьер-Лиги. "Горожане" уже попрощались с надеждами защитить титул и сосредоточены на попадании в топ-4.



Однако Слоту кажется, что "Сити" уже приходит в себя, особенно после приобретений в зимнее трансферное окно. Арне уверен, что в следующем сезоне "горожане" снова будут сражаться за титул.



"Каждый удивлен, что "Сити" не вверху таблицы, потому что они были вверху так много лет".



"У них отличный тренер, который показал, что может добиваться этого сезон за сезоном. Поэтому я не думаю, что кто-нибудь ожидал, что сейчас они будут уступать нам так много очков. Но я вижу, что они возвращаются".



"Думаю, они были очень хороши против "Ньюкасла" в прошлый уикенд. Они уже привели трех-четырех новых игроков, поэтому, думаю, каждый знает, что это, наверное, один такой сезон, когда они не вверху таблицы".



Каждый — по крайней мере, я — ожидает, что в следующем сезоне они снова будут вверху таблицы, потому что это уже наметилось. Так что это сюрприз, но я думаю, их состояние уже гораздо лучше. У них были один или два сложных месяца".



"Они хорошо начали сезон, и я думаю, сейчас они возвращаются в эту форму. Но они потеряли слишком много очков в сложный период сезона, когда у них также было много травм. А эта лига беспощадна. Если ты не в своей лучшей форме, каждый матч становится сложным", — цитирует Слота Sky Sports.