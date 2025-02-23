Клопп дважды отказался от приглашения Слота посетить "Энфилд"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что его предшественник Юрген Клопп дважды отклонил приглашение посетить "Энфилд" в этом сезоне.

Слот с большим успехом продолжил дело Клоппа, который покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона и с 1 января вступил в должность руководителя футбольного департамента концерна Red Bull.



По словам Слота, в "Ливерпуле" были бы всегда рады возвращению Клоппа, но пока Юрген слишком занят для этого.



"Я был бы не против, если бы он приехал. Помнится, я приглашал его на матчи против "Сити" и "Реала", но он сказал мне, что у него есть дела где-то еще в мире".



"Он может приехать сюда в любой момент, когда ему захочется, будь то тренировочная база или матчи. Ему более чем рады здесь".



"Но в данный момент у него есть работа, а в первой половине сезона он был занят с женой, наслаждался жизнью. Для меня он всегда желанный гость", — цитирует Слота Liverpool Echo.