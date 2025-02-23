Мареска: "Йоргенсен совершил ошибку"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что его голкипер Филип Йоргенсен совершил ошибку, когда "Астон Вилла" забивала победный гол.

Йоргенсен стал первым номером "Челси" в Премьер-Лиге после того, как его конкурент по позиции Роберт Санчес поплатился за свои ляпы и был переведен на скамейку запасных.



Однако пока Йоргенсен выглядит не слишком убедительно, и после поражения 2:1 от "Виллы" накануне Мареска признал, что 22-летний шведо-датчанин должен был предотвратить второй гол Марко Асенсио.



"Вратарская позиция — очень деликатная позиция, когда они совершают ошибку. Когда они совершают ошибку, это ясно для каждого. К сожалению, Филип совершил ошибку".



"Но в данный момент он — наш голкипер, и нам нужно оставаться сильными и поддерживать друг друга. В некоторых матчах оба наших голкипера были великолепны, но, как я уже сказал, это деликатная позиция", — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.



