Мареска: "Йоргенсен совершил ошибку"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что его голкипер Филип Йоргенсен совершил ошибку, когда "Астон Вилла" забивала победный гол.
Йоргенсен стал первым номером "Челси" в Премьер-Лиге после того, как его конкурент по позиции Роберт Санчес поплатился за свои ляпы и был переведен на скамейку запасных.
Однако пока Йоргенсен выглядит не слишком убедительно, и после поражения 2:1 от "Виллы" накануне Мареска признал, что 22-летний шведо-датчанин должен был предотвратить второй гол Марко Асенсио.
"Вратарская позиция — очень деликатная позиция, когда они совершают ошибку. Когда они совершают ошибку, это ясно для каждого. К сожалению, Филип совершил ошибку".
"Но в данный момент он — наш голкипер, и нам нужно оставаться сильными и поддерживать друг друга. В некоторых матчах оба наших голкипера были великолепны, но, как я уже сказал, это деликатная позиция", — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.
23.02.2025 11:00
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Зато спасал сколько раз. До этого 1 на 1 спас, а Санчез бы пенку привёз 100%.
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