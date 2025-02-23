Мареска: "Йоргенсен совершил ошибку"

Филип Йоргенсен Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что его голкипер Филип Йоргенсен совершил ошибку, когда "Астон Вилла" забивала победный гол.

Йоргенсен стал первым номером "Челси" в Премьер-Лиге после того, как его конкурент по позиции Роберт Санчес поплатился за свои ляпы и был переведен на скамейку запасных.

Однако пока Йоргенсен выглядит не слишком убедительно, и после поражения 2:1 от "Виллы" накануне Мареска признал, что 22-летний шведо-датчанин должен был предотвратить второй гол Марко Асенсио.

"Вратарская позиция — очень деликатная позиция, когда они совершают ошибку. Когда они совершают ошибку, это ясно для каждого. К сожалению, Филип совершил ошибку".

"Но в данный момент он — наш голкипер, и нам нужно оставаться сильными и поддерживать друг друга. В некоторых матчах оба наших голкипера были великолепны, но, как я уже сказал, это деликатная позиция", — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.


Метки Астон Вилла, Йоргенсен, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 23.02.2025 11:53 # ganinilyha
    Зато спасал сколько раз. До этого 1 на 1 спас, а Санчез бы пенку привёз 100%.

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  2. arsen-markarian 23.02.2025 11:12 # arsen-markarian
    Мареска: "Владельцы сказали, что вратари и защитники должны перестать ошибаться только со второго сезона"

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  3. chelsea-poebebay 23.02.2025 11:02 # chelsea-poebebay
    Обоссаны

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