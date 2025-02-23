Гвардиола: "Попадание в топ-4 стало бы большим достижением для "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало бы "большим достижением" для его команды.

Уступив "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 6:3 в стыковом раунде плей-офф Лиги Чемпионов, теперь "Сити" может квалифицироваться в элитный европейский турнир на следующий сезон только через Премьер-Лигу.



В данный момент "Сити" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, уступая три очка третьему "Ноттингем Форест", и Гвардиола настроен удержаться в топ-4.



"Смогу ли я гордиться третьим или четвертым местом? Это было бы невероятно. Вау. Это будет большое достижение, 100 процентов. Мы отправимся поужинать, я вас приглашаю. Вы выбираете ресторан, я плачу!"



"Цель — квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Это стало бы большим успехом. Я полагаю, мы сделаем это, но реальность покажет, как будет на самом деле", — сообщил Гвардиола Daily Mail.