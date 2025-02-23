Фердинанд раскритиковал игру МЮ против "Эвертона"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал игру "красных дьяволов" против "Эвертона".

Голы Бруну Фернандеша и Мануэля Угарте во втором тайме позволили "Юнайтед" увезти ничью 2:2 от "Эвертона" накануне, однако показанный командой Рубена Аморима футбол произвел удручающее впечатление на Фердинанда.



"Не знаю, видел ли я, чтобы команда "Юнайтед" была настолько плоха. Это позорно во всех аспектах игры".



"Да, мы можем рассуждать насчет мастерства, но одну вещь им простить нельзя. Я имею ввиду недостаток борьбы, недостаток желания и то, что они плотно не опекают соперников".



"В этом матче, особенно во втором тайме, были моменты, когда "Манчестер Юнайтед" мог брать пример с "Эвертона". Брать пример в плане того, как нужно возвращаться назад и сражаться за мячи. Мне стыдно сидеть здесь и смотреть на это", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.