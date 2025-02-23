Эмери хочет видеть "больше, больше и больше" от Рэшфорда

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет видеть "больше, больше и больше" от своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

Появившись на замену в перерыве матча Премьер-Лиги против "Челси" при счете 0:1 накануне, Рэшфорд отдал две результативные передачи на Марко Асенсио, благодаря чему "Вилла" одержала волевую победу со счетом 2:1.



После матча Эмери признал, что Рэшфорд был великолепен, однако Унаи верит, что это не предел для арендованного у "Манчестер Юнайтед" игрока.



"Мы хотим поддерживать его. Помогать ему. Постараться помочь ему почувствовать себя комфортно здесь. Постараться помочь ему обрести уверенность с нами, постараться быть требовательным к себе. Он находится в процессе этого".



"Конечно, он сыграл великолепные 45 минут. Теперь мы хотим, чтобы он обрел стабильность. Надеюсь, он будет играть важную роль, как сегодня, но мы хотим от него больше, больше и больше".



"Самая важная вещь для него — постараться быть здесь с нами, чувствовать себя уверенно и комфортно в хорошей атмосфере, и в этом моя цель", — цитирует Эмери Daily Mail.