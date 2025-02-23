Мареска: "Тяжелейшее поражение в сезоне"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что поражение 2:1 от "Астон Виллы" стало самым тяжелым за время его работы в клубе.

Забив быстрый гол на "Вилла Парк", во втором тайме "Челси" утратил контроль над игрой и пропустил дважды.



Несмотря на неприятный результат, Мареска остался доволен, как его команда отреагировала на поражение 3:0 от "Брайтона" в предыдущем матче, и чувствует, что "Челси" находится в одной победе от того, чтобы преобразить свой сезон.



"Для меня это, наверное, тяжелейшее поражение в сезоне. Причина этого в том, что реакция на "Брайтон" была великолепной, игра была очень хороша, но, к сожалению, в данный момент этого недостаточно. Поэтому это тяжело".



"Если честно, я не думаю, что мы заслуживали проиграть этот матч. В этой лиге вы должны быть эффективны впереди. В большинстве случаев разница делается в штрафной площади. К сожалению, ведя в счете 1:0, мы имели некоторые моменты, но не забили. При счете 1:1 мы также имели некоторые моменты и не забили".



"У меня есть ощущение, что в данный момент нам нужно одержать победу, чтобы у нас снова пошла игра. Но хорошая вещь в том, что через два-три дня будет матч дома, и я надеюсь, что перед своими болельщиками мы, наконец, наберем три очка и сможем от этого оттолкнуться".



"Сегодня мы показали игру гораздо, гораздо, гораздо лучше, чем против "Брайтона". У нас остается 12 матчей, и мое ощущение таково, что у нас снова пойдет игра после одной победы", — цитирует Мареску Evening Standard.