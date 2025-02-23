26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл проиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, пропустив 10 голов в этих трех поражениях. "Ноттингем Форест" уступил в обоих последних поединках высшего дивизиона. В прошлом сезоне "лесники" увезли победу 1:3 с "Сент-Джеймс Парк", прервав серию из семи поражений подряд в гостях у "сорок" в рамках чемпионата.



Защитник Свен Ботман пропустит третий матч "Ньюкасла" кряду из-за проблем с коленом. Джамаал Ласселлс и Жоэлинтон команде также не помогут.



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи оправился после сотрясения, но из-за перелома носа сыграет в маске. Запасной голкипер Карлос Мигель — единственная потеря команды.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне "Манчестер Сити" потерпел уже 13 поражений с учетом всех соревнований, что является рекордом в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы для одной кампании. "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 22 последних матчей в Премьер-Лиге (15 побед, 7 ничьих), что является его самой продолжительной серией с января 2019 по февраль 2020 (44). "Горожане" потерпели только одно поражение в 15 последних домашних встречах с "красными" в высшем дивизионе — 1:4 в ноябре 2015, и то был первые выезд Юргена Клоппа на "Этихад" в качестве главного тренера мерсисайдцев.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за проблем с коленом. Джон Стоунс угодил в лазарет, где ему составят компанию Мануэль Аканджи и Родри.



"Ливерпуль" устроит фитнес-тест для нападающего Коди Гакпо. Конор Брэдли, вынужденно замененный посреди недели, едва ли будет готов сыграть. Джо Гомес вернется ближе к концу сезона.