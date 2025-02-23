26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Мохамед Салах и Натан Аке В воскресенье, 23 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ньюкасл проиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, пропустив 10 голов в этих трех поражениях. "Ноттингем Форест" уступил в обоих последних поединках высшего дивизиона. В прошлом сезоне "лесники" увезли победу 1:3 с "Сент-Джеймс Парк", прервав серию из семи поражений подряд в гостях у "сорок" в рамках чемпионата.

Защитник Свен Ботман пропустит третий матч "Ньюкасла" кряду из-за проблем с коленом. Джамаал Ласселлс и Жоэлинтон команде также не помогут.

Нападающий "Форест" Тайво Авоньи оправился после сотрясения, но из-за перелома носа сыграет в маске. Запасной голкипер Карлос Мигель — единственная потеря команды.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

В этом сезоне "Манчестер Сити" потерпел уже 13 поражений с учетом всех соревнований, что является рекордом в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы для одной кампании. "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 22 последних матчей в Премьер-Лиге (15 побед, 7 ничьих), что является его самой продолжительной серией с января 2019 по февраль 2020 (44). "Горожане" потерпели только одно поражение в 15 последних домашних встречах с "красными" в высшем дивизионе — 1:4 в ноябре 2015, и то был первые выезд Юргена Клоппа на "Этихад" в качестве главного тренера мерсисайдцев.

Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за проблем с коленом. Джон Стоунс угодил в лазарет, где ему составят компанию Мануэль Аканджи и Родри.

"Ливерпуль" устроит фитнес-тест для нападающего Коди Гакпо. Конор Брэдли, вынужденно замененный посреди недели, едва ли будет готов сыграть. Джо Гомес вернется ближе к концу сезона.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 23.02.2025 08:53 # hachidlo
    Поздравит ли отчим своего носатого армянского пасынка(который думает, что он - еврей) с праздником?

    (ответить)

  2. hachidio 23.02.2025 08:44 # hachidio
    Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
    Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!
    Комбат-батяня, батяня-комбат, за нами Россия, Москва и Арбат
    Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ё, командует он
    Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь, батальон!
    Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
    Огонь! Огонь! Огонь! Агония

    (ответить)

  3. hachidio 23.02.2025 08:42 # hachidio
    Доброе утро и доброго дня, Великая Россия

    Сегодня 23 февраля! С днём защитника отечества, братья!

    Ураааааа!
    Ураааааа!
    Ураааааааааааааааааа!

    (ответить)

  4. bmw-e34 23.02.2025 08:25 # bmw-e34
    Давайте поздравим нашим героев с праздником в честь Дня Защитника Отечества

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    deman82
    wengerrrro
    van-dijk

    Каждый из них является истинным мужчиной, который в трудный день отдал свою жизнь и честь за Родину. С праздником герои! Отчизна вас не забудет.

    (ответить)

  5. bmw-e34 23.02.2025 08:19 # bmw-e34
    Уру с того, как вата заблаговременно кукарекает о переговорах) Трамп - наш, гнобит Зелеского кококо.

    А ведь переговоры то ещё не начались. А что Трамп потребует от пыни (пыли, тоже можно, спс т9) за территории Украины, снятия санкций и тд и тп? А это ведь намного дороже, чем те деньги, что США передало Украине.
    Я нз, но например как минимум потребует отречься от северной Корее и Ирана. А если потребуется закрыть границу с Китаем?)) что ещё? Какого будет цена за мир от Трампа?))
    Ну подождем месецок, посмотрим)

    Интереснее потом будет, если пыль ему откажет)

    (ответить)

  6. zaeba1l 23.02.2025 08:16 # zaeba1l
    23 февраля.. Нет больше ни красной ни советской армии...
    и праздновать нечего.

    (ответить)

  7. zaeba1l 23.02.2025 08:11 # zaeba1l
    Надо "Форест Гамп" пересмотреть.. Тома Круза.. Не понял я этот фильм..

    (ответить)

  8. bangladesh 23.02.2025 08:02 # bangladesh
    сито набрало ход, даже ожидаеймый всеми луз от РМ мне кажется на надломит их в АПЛ. корч будет тяжело я думаю, но надо выигрывать и уходить в отрыв

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  9. zaeba1l 23.02.2025 07:59 # zaeba1l
    Ливерпуль чемпион Англии!
    МанСити надо унизить дома слегка.. YNWA!

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  10. gameboy 23.02.2025 07:47 # gameboy
    900 тысяч маргиналов*

    Так пишешь, словно это что-то плохое для страны
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    23.02.2025 01:35 #
    narcot

    на контракте служили маргиналы, гейбой? все эти псковские десантники, морпехи всякие, пво, даже генералы))) все были маргиналами?))) нихуя се ты адекватным стал)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113219/?c=1#c8023515

    Кто берет оружие в руки за деньги от государства априори дегенерат 21 века, хули тут спорить.

    (ответить)

  11. roberto-89 23.02.2025 06:23 # roberto-89
    Лфк на троне сити на страпоне уехеехехехехехехехеехе

    (ответить)

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