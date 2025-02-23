26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 23 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ньюкасл проиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, пропустив 10 голов в этих трех поражениях. "Ноттингем Форест" уступил в обоих последних поединках высшего дивизиона. В прошлом сезоне "лесники" увезли победу 1:3 с "Сент-Джеймс Парк", прервав серию из семи поражений подряд в гостях у "сорок" в рамках чемпионата.
Защитник Свен Ботман пропустит третий матч "Ньюкасла" кряду из-за проблем с коленом. Джамаал Ласселлс и Жоэлинтон команде также не помогут.
Нападающий "Форест" Тайво Авоньи оправился после сотрясения, но из-за перелома носа сыграет в маске. Запасной голкипер Карлос Мигель — единственная потеря команды.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
В этом сезоне "Манчестер Сити" потерпел уже 13 поражений с учетом всех соревнований, что является рекордом в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы для одной кампании. "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 22 последних матчей в Премьер-Лиге (15 побед, 7 ничьих), что является его самой продолжительной серией с января 2019 по февраль 2020 (44). "Горожане" потерпели только одно поражение в 15 последних домашних встречах с "красными" в высшем дивизионе — 1:4 в ноябре 2015, и то был первые выезд Юргена Клоппа на "Этихад" в качестве главного тренера мерсисайдцев.
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за проблем с коленом. Джон Стоунс угодил в лазарет, где ему составят компанию Мануэль Аканджи и Родри.
"Ливерпуль" устроит фитнес-тест для нападающего Коди Гакпо. Конор Брэдли, вынужденно замененный посреди недели, едва ли будет готов сыграть. Джо Гомес вернется ближе к концу сезона.
23.02.2025 06:00
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Последние комментарии:
Поздравит ли отчим своего носатого армянского пасынка(который думает, что он - еврей) с праздником?
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Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!
Комбат-батяня, батяня-комбат, за нами Россия, Москва и Арбат
Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ё, командует он
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония
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Доброе утро и доброго дня, Великая Россия
Сегодня 23 февраля! С днём защитника отечества, братья!
Ураааааа!
Ураааааа!
Ураааааааааааааааааа!
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Давайте поздравим нашим героев с праздником в честь Дня Защитника Отечества
mufc1994
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takernotagiver
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lancerlancer1
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Каждый из них является истинным мужчиной, который в трудный день отдал свою жизнь и честь за Родину. С праздником герои! Отчизна вас не забудет.
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Уру с того, как вата заблаговременно кукарекает о переговорах) Трамп - наш, гнобит Зелеского кококо.
А ведь переговоры то ещё не начались. А что Трамп потребует от пыни (пыли, тоже можно, спс т9) за территории Украины, снятия санкций и тд и тп? А это ведь намного дороже, чем те деньги, что США передало Украине.
Я нз, но например как минимум потребует отречься от северной Корее и Ирана. А если потребуется закрыть границу с Китаем?)) что ещё? Какого будет цена за мир от Трампа?))
Ну подождем месецок, посмотрим)
Интереснее потом будет, если пыль ему откажет)
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23 февраля.. Нет больше ни красной ни советской армии...
и праздновать нечего.
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Надо "Форест Гамп" пересмотреть.. Тома Круза.. Не понял я этот фильм..
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сито набрало ход, даже ожидаеймый всеми луз от РМ мне кажется на надломит их в АПЛ. корч будет тяжело я думаю, но надо выигрывать и уходить в отрыв
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Ливерпуль чемпион Англии!
МанСити надо унизить дома слегка.. YNWA!
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900 тысяч маргиналов*
Так пишешь, словно это что-то плохое для страны
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23.02.2025 01:35 #
narcot
на контракте служили маргиналы, гейбой? все эти псковские десантники, морпехи всякие, пво, даже генералы))) все были маргиналами?))) нихуя се ты адекватным стал)
Источник: http://fapl.ru/posts/113219/?c=1#c8023515
Кто берет оружие в руки за деньги от государства априори дегенерат 21 века, хули тут спорить.
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Лфк на троне сити на страпоне уехеехехехехехехехеехе
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