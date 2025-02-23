Мерсон: "Борьба за титул для "Арсенала" закончена"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" лишились всех шансов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Потерпев домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма" в субботу, "Арсенал" упустил возможность сократить восьмиочковое отставание от лидирующего "Ливерпуля", который теперь вдобавок имеет матч в запасе.



Мерсон уже не верит в чемпионство "Арсенала" и предсказывает команде Микеля Артеты больше мучений в остатке сезона.



"Борьба за титул для "Арсенала" закончена — на один миллион процентов. "Арсенал" не сможет настичь "Ливерпуль". У них нет нападающего. У них есть 17-летний Нванери, которого ждет светлое будущее, но сегодня у него не ладилась игра".



"Троссард, на мой взгляд, является игроком ротации. Нет абсолютно никаких шансов, что "Арсенал" сможет выиграть лигу. Даже если "Ливерпуль" будет разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 7:0, "Арсенал" не сможет выиграть лигу".



"Сегодня я видел достаточно, чтобы знать, что они будут испытывать трудности до конца сезона. У них остается 12 матчей, и будет хорошо, если они выиграют половину".



"Внезапно исход их противостояния с ПСВ в Лиге Чемпионов уже не выглядит таким очевидным. У них некому играть впереди. Они беззубы. Играть центрального нападающего — это искусство, нельзя отправлять туда кого попало. Также я не представляю, что они победят "Ноттингем Форест". Я буду шокирован, если это случится".



"Давайте будем честны, "Арсеналу" повезло победить на прошлой неделе. При счете 0:0 "Лестер" выглядел достойно. Затем вышел Мерино и забил два очень хороших гола. Но центральный нападающий — это сложная позиция, чтобы на ней играть".



"Просто отправлять туда людей и надеяться на магию в их исполнении — это безумие, на мой взгляд".



"Сегодня он (Мерино) был не в своей тарелке. Я не хочу проявить неуважение, но он опорный полузащитник. Так просто нельзя. Я переживаю за "Арсенал" сейчас", — сообщил Мерсон Sky Sports.