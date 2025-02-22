Артета: "Я очень, очень, очень зол"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "очень, очень, очень зол" после поражения от "Вест Хэма".

В субботу "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма", упустив возможность сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем".



Артета крайне недоволен тем, игру какого качества показала его команда. При этом в значительной мере Микель злится на себя.



"Я очень расстроен, а также, разумеется, очень зол. Думаю, следует поздравить "Вест Хэм" с победой и тем, какой матч они сыграли".



"Но с нашей стороны было много вещей, которые мы никогда не делали правильно и которые не позволили нам нащупать свою игру. Мы не совершали достаточно последовательных игровых действий, чтобы угрожать им".



"Я так и не почувствовал, что мы соответствуем необходимым для нас стандарту и уровню".



"Мы должны злиться. Надеюсь, мы будем очень злыми из-за того, что сыграли ниже своего уровня сегодня, и большая ответственность за это лежит на мне. Поэтому я очень, очень, очень зол", — цитирует Артету Sky Sports.