Асенсио и Рэшфорд принесли "Вилле" победу над "Челси"

Марко Асенсио Два гола Марко Асенсио с двух передач Маркуса Рэшфорда обеспечили "Астон Вилле" волевую победу 2:1 против "Челси".

В старте у "вилланов" произошло четыре изменения относительно 2:2 с "Ливерпулем" посреди недели. Это Эзри Конса, Мэтти Кэш, Ян Матсен и Джейкоб Рэмси появились вместо Акселя Дисаси, Люки Дия, Андреса Гарсии и Маркуса Рэшфорда.

У "синих" лишь Рис Джеймс заменил травмированного Нони Мадуэке.

Матч на "Вилла Парк" начался с вынужденной замены в составе гостей, потому что Трево Чалоба получил травму и уступил свое место на поле Тосину Адарабиойо.

Однако уже на девятой минуте грусть болельщиков "Челси" сменилась на радость, потому что Педру Нету на скорости ушел от оппонента на правом фланге и прострелил во вратарскую, где Энцо Фернандесу оставалось подставить ногу — 0:1.

В остатке первого тайма команды нанесли еще несколько ударов, преимущественно — неточных. А те, что были точными, оказались недостаточно сложными для голкиперов.

На 57-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд прострелил вдоль ворот после заброса к дальней штанге, а Маркос Асенсио поразил цель с пары метров — 1:1. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR определила, что офсайда не было.

На 76-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Коул Палмер, однако Конса встал на пути мяча, направлявшегося в пустые ворота.

После ответного гола "Вилла" имела подавляющее преимущество по владению мячом и оказывала давление, но у "Челси" были возможности для контратак вроде упущенного Палмером момента.

Когда от основного времени оставалась одна минута, "вилланы" вырвали победу. Рэшфорд прострелил с левого фланга в штрафную, а Асенсио пробил в касание — 2:1. Значительную роль в этом голе сыграл Филип Йоргенсен, пропустивший мяч под мышкой.

Каждая из команд нуждалась в победе, однако во втором тайме "Челси" утратил контроль над игрой. "Вилла" воспользовалась хрупкостью соперника и забрала все три очка.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 22:35

Количество просмотров Просмотров: 1308

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 22.02.2025 23:50 # drogba11cool
    раньше сборщик клубники ждал новостей с фронта, а теперь радуется комментариям успешного программиста, будка такая будка

    (ответить)

  2. narcot 22.02.2025 23:44 # narcot
    раньше сторож ждал титюли (не грановской), а теперь радуюется борьбе за 4ку и вылету на стадии ПО за 1/8 лч ухахахахах


    22.02.2025 22:53 #
    drogba11cool

    я давно смирился и принял, что у этого клуба нет будущего и начал болеть за клуб у которого есть настоящее и будущее
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113219/?c=1

    (ответить)

  3. high-malvern 22.02.2025 23:18 # high-malvern
    У Астон Виллы тренер лучше. Так нечестно, что Челси приходится против них играть.

    (ответить)

  4. live-juve 22.02.2025 23:00 # live-juve
    Вилла - команда, в отличие от всякого...

    (ответить)

  5. hachidlo 22.02.2025 22:55 # hachidlo
    Первые забили в первом тайме, пустили двушку во втором. Классика для этого сезона. Сколько таких матчей уже было? 5?

    (ответить)

  6. narcot 22.02.2025 22:52 # narcot
    кто и чем накачивал украину, пока птушника накачивали спермой?


    22.02.2025 21:44 #
    dexter

    Что там демилитаризовывать, три лисапеда?) Финов годами оружием накачивали? Вот и продолжай сосать мопсярка)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113215/?c=1#c8023376

    (ответить)

  7. hachidio 22.02.2025 22:48 # hachidio
    Срочно несите огнетушитель. Тут воняет паленой хохлятиной.

    p.s. Не знал, что на онлифансе так любят, когда голый жиденок танцует гачибази на камеру. Я теперь богат.

    (ответить)

  8. dexter 22.02.2025 22:47 # dexter
    «Первые встречи, которые я хочу провести — с президентами Си из Китая и Путиным из России. Предложу вдвое сократить военные бюджеты. И мы сможем» - Трамп

    (ответить)

  9. bembo 22.02.2025 22:42 # bembo
    команда ебаных идиотов.
    поголовно
    2 клоуна на воротах. один пасы соперникам дает, второй не может зафиксировать мяч.
    защита поголовно аутисты, тут даже обсуждать нечего, каждый матч гарантия 1-2 пропущенных, это уже просто за гранью.

    нападение отсутствует, желание игроков играть отсутствует, все на абсолютный похуй.
    Если в этом виноват тренер - нахуй!

    (ответить)

  10. akado 22.02.2025 22:40 # akado
    Та же Вилла или Ньюкасл- тренерские команды с характером, а что будет Челси, который только на Палмере и выезжал, делать в ЛЧ? Если каким-то чудом и зайдут с 5 места.

    (ответить)

  11. drogba11cool 22.02.2025 22:39 # drogba11cool
    Как настроение, пинсы?

    (ответить)

  12. dexter 22.02.2025 22:38 # dexter
    Хохлы, к ноге.

    https://ibb.co/XxPG2CyG

    (ответить)

  13. sobchak-ynwa 22.02.2025 22:37 # sobchak-ynwa
    ОХРАННИК!!!

    (ответить)

  14. thegodfather 22.02.2025 22:37 # thegodfather
    Буднично
    Забили пустили 2, прое6али

    (ответить)

  15. skydreams 22.02.2025 22:37 # skydreams
    Позорси

    (ответить)

  16. arsen-markarian 22.02.2025 22:37 # arsen-markarian
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Мареска — о разгроме от "Селтика": "Это нормально"

    Источник: http://fapl.ru/posts/109052/

    (ответить)

  17. electric 22.02.2025 22:36 # electric
    04.01.2025 19:35 #
    sellman

    Мареска опять без замен катает, очередное техническое решение видимо, ну посмотрим
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112225/?c=1#c8006657

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: