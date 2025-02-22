Асенсио и Рэшфорд принесли "Вилле" победу над "Челси"

Два гола Марко Асенсио с двух передач Маркуса Рэшфорда обеспечили "Астон Вилле" волевую победу 2:1 против "Челси".

В старте у "вилланов" произошло четыре изменения относительно 2:2 с "Ливерпулем" посреди недели. Это Эзри Конса, Мэтти Кэш, Ян Матсен и Джейкоб Рэмси появились вместо Акселя Дисаси, Люки Дия, Андреса Гарсии и Маркуса Рэшфорда.



У "синих" лишь Рис Джеймс заменил травмированного Нони Мадуэке.



Матч на "Вилла Парк" начался с вынужденной замены в составе гостей, потому что Трево Чалоба получил травму и уступил свое место на поле Тосину Адарабиойо.



Однако уже на девятой минуте грусть болельщиков "Челси" сменилась на радость, потому что Педру Нету на скорости ушел от оппонента на правом фланге и прострелил во вратарскую, где Энцо Фернандесу оставалось подставить ногу — 0:1.



В остатке первого тайма команды нанесли еще несколько ударов, преимущественно — неточных. А те, что были точными, оказались недостаточно сложными для голкиперов.



На 57-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд прострелил вдоль ворот после заброса к дальней штанге, а Маркос Асенсио поразил цель с пары метров — 1:1. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR определила, что офсайда не было.



На 76-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Коул Палмер, однако Конса встал на пути мяча, направлявшегося в пустые ворота.



После ответного гола "Вилла" имела подавляющее преимущество по владению мячом и оказывала давление, но у "Челси" были возможности для контратак вроде упущенного Палмером момента.



Когда от основного времени оставалась одна минута, "вилланы" вырвали победу. Рэшфорд прострелил с левого фланга в штрафную, а Асенсио пробил в касание — 2:1. Значительную роль в этом голе сыграл Филип Йоргенсен, пропустивший мяч под мышкой.



Каждая из команд нуждалась в победе, однако во втором тайме "Челси" утратил контроль над игрой. "Вилла" воспользовалась хрупкостью соперника и забрала все три очка.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче