Асенсио и Рэшфорд принесли "Вилле" победу над "Челси"
Два гола Марко Асенсио с двух передач Маркуса Рэшфорда обеспечили "Астон Вилле" волевую победу 2:1 против "Челси".
В старте у "вилланов" произошло четыре изменения относительно 2:2 с "Ливерпулем" посреди недели. Это Эзри Конса, Мэтти Кэш, Ян Матсен и Джейкоб Рэмси появились вместо Акселя Дисаси, Люки Дия, Андреса Гарсии и Маркуса Рэшфорда.
У "синих" лишь Рис Джеймс заменил травмированного Нони Мадуэке.
Матч на "Вилла Парк" начался с вынужденной замены в составе гостей, потому что Трево Чалоба получил травму и уступил свое место на поле Тосину Адарабиойо.
Однако уже на девятой минуте грусть болельщиков "Челси" сменилась на радость, потому что Педру Нету на скорости ушел от оппонента на правом фланге и прострелил во вратарскую, где Энцо Фернандесу оставалось подставить ногу — 0:1.
В остатке первого тайма команды нанесли еще несколько ударов, преимущественно — неточных. А те, что были точными, оказались недостаточно сложными для голкиперов.
На 57-й минуте вышедший на замену Маркус Рэшфорд прострелил вдоль ворот после заброса к дальней штанге, а Маркос Асенсио поразил цель с пары метров — 1:1. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR определила, что офсайда не было.
На 76-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Коул Палмер, однако Конса встал на пути мяча, направлявшегося в пустые ворота.
После ответного гола "Вилла" имела подавляющее преимущество по владению мячом и оказывала давление, но у "Челси" были возможности для контратак вроде упущенного Палмером момента.
Когда от основного времени оставалась одна минута, "вилланы" вырвали победу. Рэшфорд прострелил с левого фланга в штрафную, а Асенсио пробил в касание — 2:1. Значительную роль в этом голе сыграл Филип Йоргенсен, пропустивший мяч под мышкой.
Каждая из команд нуждалась в победе, однако во втором тайме "Челси" утратил контроль над игрой. "Вилла" воспользовалась хрупкостью соперника и забрала все три очка.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
22.02.2025 22:35
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Последние комментарии:
раньше сборщик клубники ждал новостей с фронта, а теперь радуется комментариям успешного программиста, будка такая будка
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раньше сторож ждал титюли (не грановской), а теперь радуюется борьбе за 4ку и вылету на стадии ПО за 1/8 лч ухахахахах
22.02.2025 22:53 #
drogba11cool
я давно смирился и принял, что у этого клуба нет будущего и начал болеть за клуб у которого есть настоящее и будущее
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Источник: http://fapl.ru/posts/113219/?c=1
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У Астон Виллы тренер лучше. Так нечестно, что Челси приходится против них играть.
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Вилла - команда, в отличие от всякого...
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Первые забили в первом тайме, пустили двушку во втором. Классика для этого сезона. Сколько таких матчей уже было? 5?
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кто и чем накачивал украину, пока птушника накачивали спермой?
22.02.2025 21:44 #
dexter
Что там демилитаризовывать, три лисапеда?) Финов годами оружием накачивали? Вот и продолжай сосать мопсярка)
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Источник: http://fapl.ru/posts/113215/?c=1#c8023376
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Срочно несите огнетушитель. Тут воняет паленой хохлятиной.
p.s. Не знал, что на онлифансе так любят, когда голый жиденок танцует гачибази на камеру. Я теперь богат.
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«Первые встречи, которые я хочу провести — с президентами Си из Китая и Путиным из России. Предложу вдвое сократить военные бюджеты. И мы сможем» - Трамп
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команда ебаных идиотов.
поголовно
2 клоуна на воротах. один пасы соперникам дает, второй не может зафиксировать мяч.
защита поголовно аутисты, тут даже обсуждать нечего, каждый матч гарантия 1-2 пропущенных, это уже просто за гранью.
нападение отсутствует, желание игроков играть отсутствует, все на абсолютный похуй.
Если в этом виноват тренер - нахуй!
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Та же Вилла или Ньюкасл- тренерские команды с характером, а что будет Челси, который только на Палмере и выезжал, делать в ЛЧ? Если каким-то чудом и зайдут с 5 места.
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Как настроение, пинсы?
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Хохлы, к ноге.
https://ibb.co/XxPG2CyG
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ОХРАННИК!!!
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Буднично
Забили пустили 2, прое6али
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Позорси
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Источник: http://fapl.ru/posts/109052/
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04.01.2025 19:35 #
sellman
Мареска опять без замен катает, очередное техническое решение видимо, ну посмотрим
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Источник: http://fapl.ru/posts/112225/?c=1#c8006657
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