Аморим: "В первом тайме нас не существовало"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команда провалила первый тайм против "Эвертона".

Проиграв первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" со счетом 2:0, после перерыва "Юнайтед" забил два гола и добыл ничью 2:2.



По словам Аморима, он не стал менять план на игру в перерыве, а просто попросил своих подопечных действовать энергичнее.



"В первом тайме нас не существовало. Их игроки чувствовали себя свободно и имели пространство, а мы теряли мячи, которые нельзя терять. В перерыве я сказал, что мы будем делать то, что делали на протяжении недели, но энергичнее".



"Мы нуждались в трех очках, и нам нужно было выиграть весь матч. Худшая вещь в том, что мы теряли мяч без давления и не делали нужные вещи. Мы были податливы".



"Отмененный пенальти? Думаю, касание было легким, насколько я видел. Думаю, это не тянуло на пенальти. Это было ясно", — сообщил Аморим TNT Sports.