Мойес: "VAR не следовало вмешиваться"
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес считает, что система VAR не должна была вмешиваться в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".
В компенсированное время матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" рефери Энди Мэдли назначил в ворота "Юнайтед" пенальти, но после вмешательства VAR пошел к монитору и изменил свое решение.
По мнению Мойеса, VAR вообще не должна была вмешиваться, потому что Маттейс Де Лигт хватал Эшли Янга за футболку, а значит речи о явной ошибке рефери нет.
"Если это явная ошибка рефери, ему следовало пойти к монитору, но я не увидел там явной ошибки — их игрок схватил его (Янга) за футболку".
"Думаю, рефери принял правильное решение во время игры и должен был оставить его в силе".
"Думаю, каждому, кто смотрите футбол, хотелось бы, чтобы рефери сказал: "Нет, я остаюсь при своем".
"Если рефери действительно совершил явную ошибку, то для этого и есть VAR. Но я не думаю, что здесь VAR следовало вмешиваться", — цитирует Мойеса BBC.
22.02.2025 21:00
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