"Тоттенхэм" разгромил "Ипсвич"

"Тотенхэм" одержал свою третью подряд победу в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Ипсвич" со счетом 1:4.

Главный тренер "трактористов" Киран Маккенна освежил стартовый состав своей команды с помощью Бена Годфри, Лифа Дэвиса, Джейдена Филоджина и Джека Кларка.



В старт "шпор" влились Арчи Грей, Дестини Удоджи и Бреннан Джонсон, заменив Бена Дэвиса, Педро Порро и Джеймса Мэддисона.



Уже на первой минуте голкипер гостей Гулельмо Викарио совершил двойной сейв, а спустя пять минут Лиам Делап головой пробил в штангу его ворот.



Ответ "Тоттенхэма" последовал на 18-й минуте, когда Джонсон поразил ворота с метра после великолепного прострела Сона Хен Мина с левого края штрафной — 0:1.



На 26-й минуте Сон создал еще один гол для партнера. Капитан "шпор" вошел в штрафную по левому краю, сделал паузу и покатил в центр площадки под удар Джонсона — 0:2.



Однако хоронить "Ипсвич" было рано. На 36-й минуте Омари Хатчинсон отыграл один гол, пробив в касание из пределов штрафной после прострела Кларка с левого края площадки — 1:2.



Вскоре после начала второго тайма мяч еще раз побывал в воротах Викарио, однако гол головой Люка Вулфендена не был засчитан из-за офсайда.



Из-за минимальной разницы в счете напряжение в игре сохранялось, но на 77-й минуте все стало ясно. Вышедший на замену Мэддисон сделал короткую передачу на Спенса в штрафной, а Джед подработал мяч и пробил с рикошетом — 1:3.



Точку в матче на 84-й минуте поставил Деян Кулусевски, войдя в штрафную с правого фланга и нанеся обводящий удар — 1:4.



"Ипсвич" очень хорошо начал матч, пропустил два не самых логичных гола, но затем вернулся в игру и продолжил досаждать своему сопернику. Однако "Тоттенхэм" выстоял и дождался возможности склонить чашу весов в свою пользу.



"Ипсвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче