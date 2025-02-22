"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму"
"Арсенал" вдесятером потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма" и сильно ухудшил свои шансы настичь лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
Микель Мерино получил место в стартовом составе "канониров", выйдя играть впереди вместо Рахима Стерлинга. Риккардо Калафьори появился вместо Майлса Льюис-Скелли.
Наставник "молотобойцев" Грэм Поттер отреагировал на домашнее поражение 0:1 от "Брентфорда", внедрив в стартовый состав Жан-Клера Тодибо, Аарона Крессуэлла, Джеймса Уорд-Проуза и Олли Скарлеса.
"Арсенал" много владел мячом в начале матча, однако "Вест Хэм" уверенно оборонялся и не позволял сопернику создавать опасные моменты.
На 44-й минуте гостям даже удалось убежать в контратаку и открыть счет. Аарон Ван-Биссака классно сыграл на правом фланге и навесил во вратарскую, где результативно сыграл головой Джаррод Боуэн — 0:1.
Во втором тайме "молотобойцы" принялись играть по счету. "Канониры" атаковали беззубо, а на 73-й минуте остались вдесятером, потому что вышедший на замену Льюис-Скелли получил красную карточку за фол последней надежды.
Созидать вдесятером было еще сложнее. Лишь появившийся на замену Бен Уайт имел возможность вырвать ничью для хозяев, но его удар с острого угла из пределов штрафной оказался неточным.
Посреди недели "Ливерпуль" сделал подарок "Арсеналу", потеряв два очка против "Астон Виллы", однако "канониры" не смогли этим воспользоваться.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
22.02.2025 20:00
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Последние комментарии:
Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у неё «будут проблемы» — Трамп
Видимо общение на «мягких лапах» закончено. Теперь будут просто рвать Украину, как тушу забитого животного.
(ответить)
тю
так легко?
(ответить)
гудибенинг млеать!
(ответить)
Сюда его!!! Энцооо!!!
(ответить)
сломали топарика, хуесосыыыыыыыыыы
(ответить)
Эти долбое6ы (рашисты (особая форма фашизма)), которые тут спамят постоянно, боты или реальные отсосники?
Имею ввиду носача, манкурта, дикрайдера, 150фаба, лёму и т.п.
(ответить)
Алга Челсей!
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РУБРИКА «СТИХИ С ФРОНТА»
УХОДЯТ НАШИ МУЖЧИНЫ
Уходят наши мужчины,
Уходят они в небеса,
Родным добавляя седины
И вечную боль в их глаза.
Уходят родные, любимые,
Лучшие дети страны:
Верные, смелые, сильные...
Уходят, хоть здесь так нужны.
Уходят мужчины взрослые
И ещё молодые юнцы,
Высокие и низкорослые
Мужья, сыновья и отцы.
Досрочно они покидают
Земные свои дома,
Их души ввысь улетают,
В вечность открыв врата.
Один был любимым папой,
Детей из роддома встречал,
Он очень любил их с мамой,
Так многое им не сказал.
Другой - долгожданным сыном,
Надеждой для всей семьи.
Он добрым был и красивым,
И верил, что всё впереди...
Немало поломанных судеб,
Печалью пронизанных лиц,
Чье счастье уж полным не будет,
Мечты чьи уже не сбылись:
Разбились о твердь обелиска,
Потух взгляд у жен, матерей.
Для них война слишком близко,
А не в ленте дневных новостей.
Уходят наши мужчины,
Уходят в Бессмертный полк.
Теперь уж с небесной дружиной
Несут свой воинский долг.
Пусть каждый живущий знает:
Их подвиг, в победу вклад.
Хотя бы на миг пусть представит,
За мир заплатил чем солдат.
Евгения Сиземова, 14.01.2024г.
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Привет пенсы!
Матч пидралей пропустил, но квашему усел.
Хачильда, где инструкция?
(ответить)
попробуйте только проебать, членси!
(ответить)
Битали как манкурт - один пиздеж.
Смотрим Золси.
(ответить)
Итоги Майдауна.
Нравится, хохлы?!
https://imgur.com/a/OIyntA3
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Охуенная история
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Один бай любил загадывать психологические загадки. Однажды он, решив проверить своего батрака, снял с него шапку и погладил его по голове. Тот показал баю язык.
- Эге, не понял ты меня, батрак – сказал бай – Я тебя «спросил»: В чем проблема для головы? А ты неправильно ответил.
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БЕЗ ЛОХЛА И ЖИЗНЬ ПЛОХА
Украинцы несколько лет собирали деньги для несуществующего подразделения ВСУ
С 2023 года волонтёрские группы активно собирали пожертвования и передавали "допомогу" военнослужащим некой 38 ОАБр.
Лишь недавно Министерство Обороны Украины официально заявило, что "38 отдельной артиллерийской бригады" в рядах ВСУ не существует
https://imgur.com/a/0XXwnNo
https://imgur.com/a/34rH2us
(ответить)
Чем ближе весна, тем традиционно Арсенал начинает терять очки
(ответить)
Колбасные очеллы немного расслабились
(ответить)
Трамп: украина должна отдать 50% с будущих доходов от добычи полезных ископаемых
Зелебоба: хуй вам! Слабо ебете!
Трамп:ок, тогда 100%
Зелебоба: вот это другое дело.
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ТРАМП
ЛИВЕРПУЛЬ
украинсенал сам облажаестя. Нам просто нужно пристегнуться и наслаждаться поездкой, как говорил великий Вирджил Ван Путин. YNWA
(ответить)
Арсенал сделал Стиви Джи.
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The New York Times делится подробностями продолжающихся переговоров между американцами и хохлами по поводу соглашения о редкоземельных металлах. Так оказалось что после отказа военного диктатора Зеленского от подписания первого варианта бульдозер американской политики значительно ужесточил условия сделки и лишь усилил накал. Новое американское предложение ничем не лучше старого, а некоторые условия кажутся еще более жесткими, чем в предыдущем проекте, отмечает The New York Times. По данным издания обновленного проекта соглашения, Украина должна отказаться от половины своих доходов с природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и другой инфраструктуры. Доходы от украинских ископаемых будут направлены в американский фонд, в котором США имеют 100% акций, и Украина должна будет вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов. Cуммы, которую Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. В первой редакции соглашения таких требований не было. Также в обновленном проекте говорится, что США могли бы реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе для разработки недр и постройки инфраструктуры. В новый проект соглашения включены положения о доходах от территорий, которые в настоящее время контролируются Россией. В случае их возвращения Украиной доля поступлений оттуда составит уже 66 процентов. Юрисдикцией для разрешения споров назначен суд Нью-Йорка, что вызвало обеспокоенность украинской стороны, поскольку это может ослабить правовую позицию Украины в случае возникновения спора. Быть добру!
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