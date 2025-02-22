"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму"

Джаррод Боуэн "Арсенал" вдесятером потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма" и сильно ухудшил свои шансы настичь лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

Микель Мерино получил место в стартовом составе "канониров", выйдя играть впереди вместо Рахима Стерлинга. Риккардо Калафьори появился вместо Майлса Льюис-Скелли.

Наставник "молотобойцев" Грэм Поттер отреагировал на домашнее поражение 0:1 от "Брентфорда", внедрив в стартовый состав Жан-Клера Тодибо, Аарона Крессуэлла, Джеймса Уорд-Проуза и Олли Скарлеса.

"Арсенал" много владел мячом в начале матча, однако "Вест Хэм" уверенно оборонялся и не позволял сопернику создавать опасные моменты.

На 44-й минуте гостям даже удалось убежать в контратаку и открыть счет. Аарон Ван-Биссака классно сыграл на правом фланге и навесил во вратарскую, где результативно сыграл головой Джаррод Боуэн — 0:1.

Во втором тайме "молотобойцы" принялись играть по счету. "Канониры" атаковали беззубо, а на 73-й минуте остались вдесятером, потому что вышедший на замену Льюис-Скелли получил красную карточку за фол последней надежды.

Созидать вдесятером было еще сложнее. Лишь появившийся на замену Бен Уайт имел возможность вырвать ничью для хозяев, но его удар с острого угла из пределов штрафной оказался неточным.

Посреди недели "Ливерпуль" сделал подарок "Арсеналу", потеряв два очка против "Астон Виллы", однако "канониры" не смогли этим воспользоваться.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. elagin-suka 22.02.2025 20:40 # elagin-suka
    Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у неё «будут проблемы» — Трамп

    Видимо общение на «мягких лапах» закончено. Теперь будут просто рвать Украину, как тушу забитого животного.

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  2. bembo 22.02.2025 20:40 # bembo
    тю
    так легко?

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  3. electric 22.02.2025 20:40 # electric
    гудибенинг млеать!

    (ответить)

  4. meshuggah 22.02.2025 20:40 # meshuggah
    Сюда его!!! Энцооо!!!

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  5. bembo 22.02.2025 20:38 # bembo
    сломали топарика, хуесосыыыыыыыыыы

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  6. electric 22.02.2025 20:37 # electric
    Эти долбое6ы (рашисты (особая форма фашизма)), которые тут спамят постоянно, боты или реальные отсосники?
    Имею ввиду носача, манкурта, дикрайдера, 150фаба, лёму и т.п.

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  7. meshuggah 22.02.2025 20:35 # meshuggah
    Алга Челсей!

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  8. imf-tua 22.02.2025 20:32 # imf-tua
    РУБРИКА «СТИХИ С ФРОНТА»

    УХОДЯТ НАШИ МУЖЧИНЫ

    Уходят наши мужчины,
    Уходят они в небеса,
    Родным добавляя седины
    И вечную боль в их глаза.
    Уходят родные, любимые,
    Лучшие дети страны:
    Верные, смелые, сильные...
    Уходят, хоть здесь так нужны.

    Уходят мужчины взрослые
    И ещё молодые юнцы,
    Высокие и низкорослые
    Мужья, сыновья и отцы.
    Досрочно они покидают
    Земные свои дома,
    Их души ввысь улетают,
    В вечность открыв врата.

    Один был любимым папой,
    Детей из роддома встречал,
    Он очень любил их с мамой,
    Так многое им не сказал.
    Другой - долгожданным сыном,
    Надеждой для всей семьи.
    Он добрым был и красивым,
    И верил, что всё впереди...

    Немало поломанных судеб,
    Печалью пронизанных лиц,
    Чье счастье уж полным не будет,
    Мечты чьи уже не сбылись:
    Разбились о твердь обелиска,
    Потух взгляд у жен, матерей.
    Для них война слишком близко,
    А не в ленте дневных новостей.

    Уходят наши мужчины,
    Уходят в Бессмертный полк.
    Теперь уж с небесной дружиной
    Несут свой воинский долг.
    Пусть каждый живущий знает:
    Их подвиг, в победу вклад.
    Хотя бы на миг пусть представит,
    За мир заплатил чем солдат.

    Евгения Сиземова, 14.01.2024г.

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  9. lovrentiy 22.02.2025 20:31 # lovrentiy
    Привет пенсы!
    Матч пидралей пропустил, но квашему усел.
    Хачильда, где инструкция?

    (ответить)

  10. bembo 22.02.2025 20:29 # bembo
    попробуйте только проебать, членси!

    (ответить)

  11. hachidlo 22.02.2025 20:28 # hachidlo
    Битали как манкурт - один пиздеж.

    Смотрим Золси.

    (ответить)

  12. imf-tua 22.02.2025 20:27 # imf-tua
    Итоги Майдауна.
    Нравится, хохлы?!

    https://imgur.com/a/OIyntA3

    (ответить)

  13. zaeba1l 22.02.2025 20:24 # zaeba1l
    Охуенная история
    -----------------
    Один бай любил загадывать психологические загадки. Однажды он, решив проверить своего батрака, снял с него шапку и погладил его по голове. Тот показал баю язык.
    - Эге, не понял ты меня, батрак – сказал бай – Я тебя «спросил»: В чем проблема для головы? А ты неправильно ответил.
    - Ну да, бай, делать тебе нечего, вот ты дурью и маешься – сказал батрак.
    Бай схватил свою камчу и кинулся на батрака. Тот ловко перехватил руку бая и сказал:
    - Теперь убедился, что проблема для головы от языка?
    Бай понял, что батрак прав, сразу же успокоился и вознаградил его.

    (ответить)

  14. volfovich-ynwa 22.02.2025 20:23 # volfovich-ynwa
    БЕЗ ЛОХЛА И ЖИЗНЬ ПЛОХА

    Украинцы несколько лет собирали деньги для несуществующего подразделения ВСУ

    С 2023 года волонтёрские группы активно собирали пожертвования и передавали "допомогу" военнослужащим некой 38 ОАБр.

    Лишь недавно Министерство Обороны Украины официально заявило, что "38 отдельной артиллерийской бригады" в рядах ВСУ не существует

    https://imgur.com/a/0XXwnNo
    https://imgur.com/a/34rH2us

    (ответить)

  15. chelseaaaa 22.02.2025 20:21 # chelseaaaa
    Чем ближе весна, тем традиционно Арсенал начинает терять очки

    (ответить)

  16. bmw-e34 22.02.2025 20:18 # bmw-e34
    Колбасные очеллы немного расслабились

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  17. dexter 22.02.2025 20:16 # dexter
    Трамп: украина должна отдать 50% с будущих доходов от добычи полезных ископаемых

    Зелебоба: хуй вам! Слабо ебете!

    Трамп:ок, тогда 100%

    Зелебоба: вот это другое дело.

    (ответить)

  18. hachidio 22.02.2025 20:16 # hachidio
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ТРАМП
    ЛИВЕРПУЛЬ

    украинсенал сам облажаестя. Нам просто нужно пристегнуться и наслаждаться поездкой, как говорил великий Вирджил Ван Путин. YNWA

    (ответить)

  19. brown-ale 22.02.2025 20:14 # brown-ale
    Арсенал сделал Стиви Джи.

    (ответить)

  20. fiezzo 22.02.2025 20:13 # fiezzo
    The New York Times делится подробностями продолжающихся переговоров между американцами и хохлами по поводу соглашения о редкоземельных металлах. Так оказалось что после отказа военного диктатора Зеленского от подписания первого варианта бульдозер американской политики значительно ужесточил условия сделки и лишь усилил накал. Новое американское предложение ничем не лучше старого, а некоторые условия кажутся еще более жесткими, чем в предыдущем проекте, отмечает The New York Times. По данным издания обновленного проекта соглашения, Украина должна отказаться от половины своих доходов с природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и другой инфраструктуры. Доходы от украинских ископаемых будут направлены в американский фонд, в котором США имеют 100% акций, и Украина должна будет вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов. Cуммы, которую Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. В первой редакции соглашения таких требований не было. Также в обновленном проекте говорится, что США могли бы реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе для разработки недр и постройки инфраструктуры. В новый проект соглашения включены положения о доходах от территорий, которые в настоящее время контролируются Россией. В случае их возвращения Украиной доля поступлений оттуда составит уже 66 процентов. Юрисдикцией для разрешения споров назначен суд Нью-Йорка, что вызвало обеспокоенность украинской стороны, поскольку это может ослабить правовую позицию Украины в случае возникновения спора. Быть добру!

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