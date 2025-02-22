"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму"

"Арсенал" вдесятером потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вест Хэма" и сильно ухудшил свои шансы настичь лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

Микель Мерино получил место в стартовом составе "канониров", выйдя играть впереди вместо Рахима Стерлинга. Риккардо Калафьори появился вместо Майлса Льюис-Скелли.



Наставник "молотобойцев" Грэм Поттер отреагировал на домашнее поражение 0:1 от "Брентфорда", внедрив в стартовый состав Жан-Клера Тодибо, Аарона Крессуэлла, Джеймса Уорд-Проуза и Олли Скарлеса.



"Арсенал" много владел мячом в начале матча, однако "Вест Хэм" уверенно оборонялся и не позволял сопернику создавать опасные моменты.



На 44-й минуте гостям даже удалось убежать в контратаку и открыть счет. Аарон Ван-Биссака классно сыграл на правом фланге и навесил во вратарскую, где результативно сыграл головой Джаррод Боуэн — 0:1.



Во втором тайме "молотобойцы" принялись играть по счету. "Канониры" атаковали беззубо, а на 73-й минуте остались вдесятером, потому что вышедший на замену Льюис-Скелли получил красную карточку за фол последней надежды.



Созидать вдесятером было еще сложнее. Лишь появившийся на замену Бен Уайт имел возможность вырвать ничью для хозяев, но его удар с острого угла из пределов штрафной оказался неточным.



Посреди недели "Ливерпуль" сделал подарок "Арсеналу", потеряв два очка против "Астон Виллы", однако "канониры" не смогли этим воспользоваться.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче