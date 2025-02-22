Премьер-Лига объяснила, почему у "Эвертона" забрали пенальти против МЮ

Эшли Янг Премьер-Лига объяснила, почему рефери Энди Мэдли отменил свое решение о пенальти в концовке матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".

Когда в компенсированное время субботнего матча на "Гудисон Парк" Эшли Янг упал в чужой штрафной, Мэдли без промедления дал свисток и указал на 11-метровую отметку.

Однако после вмешательства системы VAR Мэдли пошел к монитору у бровки и отменил свое решение о пенальти, благодаря чему "Юнайтед" спас ничью 2:2.

"Система VAR проверила решение рефери о присуждении "Эвертону" пенальти за борьбу Магуайра против Янга и определила, что фола не было, рекомендовав посмотреть повторы у бровки".

"Рефери изменил свое изначальное решение, и игра возобновилась со свободного удара", — гласит заявление Премьер-Лиги.

Отметим, что арбитр VAR сосредоточил внимание Мэдли на действии Магуайра, но проигнорировал тот факт, что Маттейс Де Лигт явным образом схватил Янга за футболку.


Метки VAR, Манчестер Юнайтед, Мэдли, Премьер-Лига, рефери, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1765

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Последние комментарии:




  1. arthur-naprimer 22.02.2025 20:39 # arthur-naprimer
    Отметим, что арбитр VAR сосредоточил внимание Мэдли на действии Магуайра, но проигнорировал тот факт, что Маттейс Де Лигт явным образом схватил Янга за футболку.


    Источник: http://fapl.ru/posts/113214/?c=1

    Вот этот абзац кто писал? Автор темы? Явным образом ответь/отметь мне, где здесь в действиях Де Лигта фол против Нырянга?

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  2. ziyod 22.02.2025 20:29 # ziyod
    Янг даже когда играл в МЮ славился симулянтом. Его репутация повлияло на этот эпизод. Вот и всё

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  3. crazy-hulk 22.02.2025 20:21 # crazy-hulk
    Если бы это был Ливерпуль то непременно судья не отменил бы своего решения да ещё до кучи удалил бы конате или вандейка

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  4. lovrentiy 22.02.2025 20:16 # lovrentiy
    По барабану

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  5. xxa 22.02.2025 20:11 # xxa
    Дыркайтед тянут

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  6. tigerpool 22.02.2025 20:06 # tigerpool
    Как-то пох на этих аутсайдеров. Был пенальти или не было, что это решает в целом? Верно, ничего

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  7. zhenkas 22.02.2025 19:36 # zhenkas
    на жиденького... любое решение вызовет критику

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  8. black-sumrak1990 22.02.2025 19:29 # black-sumrak1990
    Отскочили, +1 в копилку.

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  9. ferguson-rip 22.02.2025 19:11 # ferguson-rip
    онана тоже не фолил, пенальти не было.

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  10. quavo 22.02.2025 19:08 # quavo
    Да никуя это не пеналь, пое6ать как то .

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