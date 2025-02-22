Премьер-Лига объяснила, почему у "Эвертона" забрали пенальти против МЮ
Премьер-Лига объяснила, почему рефери Энди Мэдли отменил свое решение о пенальти в концовке матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".
Когда в компенсированное время субботнего матча на "Гудисон Парк" Эшли Янг упал в чужой штрафной, Мэдли без промедления дал свисток и указал на 11-метровую отметку.
Однако после вмешательства системы VAR Мэдли пошел к монитору у бровки и отменил свое решение о пенальти, благодаря чему "Юнайтед" спас ничью 2:2.
"Система VAR проверила решение рефери о присуждении "Эвертону" пенальти за борьбу Магуайра против Янга и определила, что фола не было, рекомендовав посмотреть повторы у бровки".
"Рефери изменил свое изначальное решение, и игра возобновилась со свободного удара", — гласит заявление Премьер-Лиги.
Отметим, что арбитр VAR сосредоточил внимание Мэдли на действии Магуайра, но проигнорировал тот факт, что Маттейс Де Лигт явным образом схватил Янга за футболку.
22.02.2025 19:00
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Отметим, что арбитр VAR сосредоточил внимание Мэдли на действии Магуайра, но проигнорировал тот факт, что Маттейс Де Лигт явным образом схватил Янга за футболку.
Источник: http://fapl.ru/posts/113214/?c=1
Вот этот абзац кто писал? Автор темы? Явным образом ответь/отметь мне, где здесь в действиях Де Лигта фол против Нырянга?
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Янг даже когда играл в МЮ славился симулянтом. Его репутация повлияло на этот эпизод. Вот и всё
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Если бы это был Ливерпуль то непременно судья не отменил бы своего решения да ещё до кучи удалил бы конате или вандейка
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По барабану
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Дыркайтед тянут
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Как-то пох на этих аутсайдеров. Был пенальти или не было, что это решает в целом? Верно, ничего
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на жиденького... любое решение вызовет критику
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Отскочили, +1 в копилку.
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онана тоже не фолил, пенальти не было.
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Да никуя это не пеналь, пое6ать как то .
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