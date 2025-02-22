Премьер-Лига объяснила, почему у "Эвертона" забрали пенальти против МЮ

Премьер-Лига объяснила, почему рефери Энди Мэдли отменил свое решение о пенальти в концовке матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".

Когда в компенсированное время субботнего матча на "Гудисон Парк" Эшли Янг упал в чужой штрафной, Мэдли без промедления дал свисток и указал на 11-метровую отметку.



Однако после вмешательства системы VAR Мэдли пошел к монитору у бровки и отменил свое решение о пенальти, благодаря чему "Юнайтед" спас ничью 2:2.



"Система VAR проверила решение рефери о присуждении "Эвертону" пенальти за борьбу Магуайра против Янга и определила, что фола не было, рекомендовав посмотреть повторы у бровки".



"Рефери изменил свое изначальное решение, и игра возобновилась со свободного удара", — гласит заявление Премьер-Лиги.



Отметим, что арбитр VAR сосредоточил внимание Мэдли на действии Магуайра, но проигнорировал тот факт, что Маттейс Де Лигт явным образом схватил Янга за футболку.



