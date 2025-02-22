Ван Дейк поведал, когда прояснится его будущее

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ожидает, что вопрос с его будущим прояснится в ближайшие пару месяцев.

Ван Дейк уже вступил в заключительные полгода по своему действующему контракту с "Ливерпулем" и может свободно общаться с зарубежными клубами.



Однако сейчас 33-летний голландец сосредоточен на выступлении за "Ливерпуль", параллельно продолжая переговоры со своим клубом о продлении сотрудничества, и вскоре решение будет принято.



"Имеют значение только ближайшие пару месяцев. Нам нужно убедиться, что мы выложимся без остатка".



"Мы все еще участвуем в трех соревнованиях, и мы хотим преуспеть во всех трех. И на этом мой основной фокус. В этом отношении у меня очень, очень большие планы. Я хочу убедиться, что эта команда будет успешна, и на этом мой основной фокус в данный момент".



"Я не могу обсуждать персональные переговоры, которые, как все и так знают, ведутся некоторое время. Я лишь могу сказать, что полностью предан клубу. Я люблю фанатов, я люблю клуб. Я уже провел здесь удивительное время".



"Давайте посмотрим, что случится в будущем. Но, думаю, до тех пор, пока я спокоен, остальной мир тоже может сохранять спокойствие".



"Когда будет утвердительный ответ насчет моего будущего, об этом станет известно. Каждый сможет узнать об этом. Я весьма спокоен насчет этого".



"Это довольно забавно, потому что я вспоминаю Джини Вейналдума, который является моим другом и у которого истекал контракт через шесть месяцев с клубом. Я говорил ему, что не могу поверить, насколько он спокоен".



"Но теперь я сам оказался в этой ситуации, и мне очень хорошо. Физически, душевно. В данный момент я сосредоточен лишь на достижении успеха с "Ливерпулем".



"На этом мой основной фокус. А также на том, чтобы быть лучшим капитаном и лучшим игроком для команды и для клуба, как я только могу".



"Что случится в будущем? В данный момент я не имею представления. Но, думаю, в ближайшие пару месяцев определенно будет некоторая информация насчет этого", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.