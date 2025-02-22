"Юнайтед" спасся на "Гудисон Парк"

Отделавшись испугом в компенсированное время из-за отмененного пенальти в свои ворота, "Манчестер Юнайтед" увез от "Эвертона" ничью — 2:2.

В стартовый состав "ирисок" после матча дисквалификации вернулся Абдулай Дукуре, заменив Карлоса Алькараса.



Одно изменение произошло и в старте у "красных дьяволов". Выздоровевший Мануэль Угарте появился вместо Алехандро Гарначо.



Хозяева "Гудисон Парк" очень резво начали матч, а Бету ударом головой даже проверил голкипера гостей Андре Онана.



Когда "Юнайтед" чуть освоился и сам принялся атаковать, "Эвертон" открыл счет. Дукуре головой вернул мяч в чужую штрафную, а Бету пробил с отскоком от газона — 1:0.



На 33-й минуте "ириски" укрепили свое преимущество. Джек Харрисон обыграл в центре штрафной Харри Магуайра и нанес удар, Онана среагировал, однако тут же Дукуре головой опустил в ворота взмывший вверх мяч — 2:0.



В остатке первого тайма хозяева чуть расслабились, но их соперник этим не воспользовался, не создав реальных угроз воротам Джордана Пикфорда.



Во втором тайме атакующая игра у "Юнайтед" просто отсутствовала, однако на 72-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один гол, обведя стенку ударом со штрафного — 2:1.



"Дьяволы" воодушевились, забрали себе мяч и на 80-й минуте сравняли счет. Угарте подхватил отскочивший к границе штрафной снаряд, подыграл себе грудью и пробил с подъема — 2:2.



Концовка матча выдалась горячей, и на третьей компенсированной минуте Маттейс Де Лигт с Магуайром помешали Эшли Янгу сыграть на добивании в штрафной. Рефери назначил пенальти в ворота гостей, но после похода к монитору свое решение отменил.



"Юнайтед" повезло вернуться домой с очком. "Дьяволы" просто не имели моментов до гола Фернандеша со штрафного, и вдобавок им крупно повезло с отменой пенальти.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче