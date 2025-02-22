"Юнайтед" спасся на "Гудисон Парк"

Мануэль Угарте Отделавшись испугом в компенсированное время из-за отмененного пенальти в свои ворота, "Манчестер Юнайтед" увез от "Эвертона" ничью — 2:2.

В стартовый состав "ирисок" после матча дисквалификации вернулся Абдулай Дукуре, заменив Карлоса Алькараса.

Одно изменение произошло и в старте у "красных дьяволов". Выздоровевший Мануэль Угарте появился вместо Алехандро Гарначо.

Хозяева "Гудисон Парк" очень резво начали матч, а Бету ударом головой даже проверил голкипера гостей Андре Онана.

Когда "Юнайтед" чуть освоился и сам принялся атаковать, "Эвертон" открыл счет. Дукуре головой вернул мяч в чужую штрафную, а Бету пробил с отскоком от газона — 1:0.

На 33-й минуте "ириски" укрепили свое преимущество. Джек Харрисон обыграл в центре штрафной Харри Магуайра и нанес удар, Онана среагировал, однако тут же Дукуре головой опустил в ворота взмывший вверх мяч — 2:0.

В остатке первого тайма хозяева чуть расслабились, но их соперник этим не воспользовался, не создав реальных угроз воротам Джордана Пикфорда.

Во втором тайме атакующая игра у "Юнайтед" просто отсутствовала, однако на 72-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один гол, обведя стенку ударом со штрафного — 2:1.

"Дьяволы" воодушевились, забрали себе мяч и на 80-й минуте сравняли счет. Угарте подхватил отскочивший к границе штрафной снаряд, подыграл себе грудью и пробил с подъема — 2:2.

Концовка матча выдалась горячей, и на третьей компенсированной минуте Маттейс Де Лигт с Магуайром помешали Эшли Янгу сыграть на добивании в штрафной. Рефери назначил пенальти в ворота гостей, но после похода к монитору свое решение отменил.

"Юнайтед" повезло вернуться домой с очком. "Дьяволы" просто не имели моментов до гола Фернандеша со штрафного, и вдобавок им крупно повезло с отменой пенальти.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 17:35

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 22.02.2025 18:53 # redwhitegun
    Эдегор уже заебал, он впердолит по мячу как следует в этом сезоне наконец?)

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  2. alienripley 22.02.2025 18:46 # alienripley
    Мда... Ладно одну банку с ямепино закатить.. а теперь уже нужно две..

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  3. imf-tua 22.02.2025 18:26 # imf-tua
    Уже скоро, братья.
    https://imgur.com/a/M5fa7We

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  4. imf-tua 22.02.2025 18:02 # imf-tua
    Ура, Аморима не уволят! Это победное очко.

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  5. crazy-hulk 22.02.2025 17:51 # crazy-hulk
    Фанаты эве что с ипалом

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  6. ferguson-rip 22.02.2025 17:48 # ferguson-rip
    22.02.2025 17:35 #
    zaeba1l

    Я некрофил или эта mafia ?

    Источник: http://fapl.ru/posts/113199/?c=1

    чувак даже не знает, некрофил он или нет.

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  7. ferguson-rip 22.02.2025 17:44 # ferguson-rip
    "Юнайтед" повезло вернуться домой с очком."

    про дочку заебала так не скажешь.

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  8. brown-ale 22.02.2025 17:44 # brown-ale
    Фергюсон man of the match, четко отработал на варе.

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  9. electric 22.02.2025 17:42 # electric
    лемарс доволен.
    с победой маню

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  10. wengerrrro 22.02.2025 17:41 # wengerrrro
    самое смешное не то, как МЮ спасли с пенкой, а падение магваера, он падал так, будто ему пенальти дадут))

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