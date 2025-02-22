"Юнайтед" спасся на "Гудисон Парк"
Отделавшись испугом в компенсированное время из-за отмененного пенальти в свои ворота, "Манчестер Юнайтед" увез от "Эвертона" ничью — 2:2.
В стартовый состав "ирисок" после матча дисквалификации вернулся Абдулай Дукуре, заменив Карлоса Алькараса.
Одно изменение произошло и в старте у "красных дьяволов". Выздоровевший Мануэль Угарте появился вместо Алехандро Гарначо.
Хозяева "Гудисон Парк" очень резво начали матч, а Бету ударом головой даже проверил голкипера гостей Андре Онана.
Когда "Юнайтед" чуть освоился и сам принялся атаковать, "Эвертон" открыл счет. Дукуре головой вернул мяч в чужую штрафную, а Бету пробил с отскоком от газона — 1:0.
На 33-й минуте "ириски" укрепили свое преимущество. Джек Харрисон обыграл в центре штрафной Харри Магуайра и нанес удар, Онана среагировал, однако тут же Дукуре головой опустил в ворота взмывший вверх мяч — 2:0.
В остатке первого тайма хозяева чуть расслабились, но их соперник этим не воспользовался, не создав реальных угроз воротам Джордана Пикфорда.
Во втором тайме атакующая игра у "Юнайтед" просто отсутствовала, однако на 72-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один гол, обведя стенку ударом со штрафного — 2:1.
"Дьяволы" воодушевились, забрали себе мяч и на 80-й минуте сравняли счет. Угарте подхватил отскочивший к границе штрафной снаряд, подыграл себе грудью и пробил с подъема — 2:2.
Концовка матча выдалась горячей, и на третьей компенсированной минуте Маттейс Де Лигт с Магуайром помешали Эшли Янгу сыграть на добивании в штрафной. Рефери назначил пенальти в ворота гостей, но после похода к монитору свое решение отменил.
"Юнайтед" повезло вернуться домой с очком. "Дьяволы" просто не имели моментов до гола Фернандеша со штрафного, и вдобавок им крупно повезло с отменой пенальти.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.02.2025 17:35
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Последние комментарии:
Эдегор уже заебал, он впердолит по мячу как следует в этом сезоне наконец?)
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Мда... Ладно одну банку с ямепино закатить.. а теперь уже нужно две..
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Уже скоро, братья.
https://imgur.com/a/M5fa7We
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Ура, Аморима не уволят! Это победное очко.
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Фанаты эве что с ипалом
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22.02.2025 17:35 #
zaeba1l
Я некрофил или эта mafia ?
Источник: http://fapl.ru/posts/113199/?c=1
чувак даже не знает, некрофил он или нет.
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"Юнайтед" повезло вернуться домой с очком."
про дочку заебала так не скажешь.
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Фергюсон man of the match, четко отработал на варе.
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лемарс доволен.
с победой маню
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самое смешное не то, как МЮ спасли с пенкой, а падение магваера, он падал так, будто ему пенальти дадут))
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