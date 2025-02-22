Робертсон ожидает, что выезд к "Сити" будет тяжелым

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон ожидает, что выезд к "Манчестер Сити" все равно будет тяжелым, несмотря на спад у соперника.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" проведет своей четвертый из пяти матчей Премьер-Лиги в течение 15 дней, сыграв в гостях у действующего чемпиона.



Последние месяцы "Сити" выглядит бледной тенью себя прежнего, однако при Хосепе Гвардиоле "горожане" еще никогда не проигрывали "Ливерпулю" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги, и Робертсон об этом хорошо помнит.



"Это по-прежнему невероятно сложное место для выезда. Пока я здесь, по моим воспоминаниям, наши результаты там оставляли желать лучшего. Возможно, мы пару раз сыграли вничью или вроде того. Это всегда было тяжелое место для нас".



"У них великолепные игроки. Окей, сезон, возможно, складывается тяжело для них, но в прошлый уикенд против "Ньюкасла" они показали, что по-прежнему могут переезжать команды катком".



"Нам нужно показать свою лучшую игру, потому что иначе никак. Мы верим, что можем создать проблемы любой команде, играя в свою лучшую игру".



"Но это будет сложно. Нам нужно восстановиться и отдохнуть, насколько это возможно, потому что у нас тяжелый календарь. Но мы будем готовы к воскресенью".



"Вся команда должна быть готова. Тренер продолжает говорить, что даже парни на лавке должны быть готовы проявить себя".



"Когда мы сыграем ближайшие два матча, у нас будет небольшая передышка без матча на выходных".



"Нам просто нужно напрячься и преодолеть это, и давайте посмотрим, где мы будем затем", — цитирует Робертсона The Independent.