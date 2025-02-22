Рэтклифф может быть вынужден покинуть МЮ

Сэр Джим Рэтклифф Сэр Джим Рэтклифф может быть вынужден покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в этом году.

Став совладельцем "Юнайтед" около года назад, Рэтклифф получил полную власть над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".

С тех пор Рэтклифф принял ряд непопулярных решений, полностью сменил руководство клуба, главного тренера и даже начал планировать новый стадион.

Однако контроль над "Юнайтед" по-прежнему принадлежит семейству Глэйзеров, которое, как утверждает Bloomberg, сохраняет опцию в ближайшие шесть месяцев продать клуб целиком, включая 28.94% акций Рэтклиффа.

В данный момент неясно, есть ли у Глэйзеров такие планы, однако по состоянию на конец 2024 года американское семейство было по-прежнему довольно положением дел в клубе.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 22.02.2025 16:24 # insomniac
    нехер. если придет норм чел, то глейзеры так никогда и не продадут МЮ нормальному владельцу.

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  2. ferguson-rip 22.02.2025 16:02 # ferguson-rip
    Боже, храни Глэйзеров.

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