Рэтклифф может быть вынужден покинуть МЮ
Сэр Джим Рэтклифф может быть вынужден покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в этом году.
Став совладельцем "Юнайтед" около года назад, Рэтклифф получил полную власть над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".
С тех пор Рэтклифф принял ряд непопулярных решений, полностью сменил руководство клуба, главного тренера и даже начал планировать новый стадион.
Однако контроль над "Юнайтед" по-прежнему принадлежит семейству Глэйзеров, которое, как утверждает Bloomberg, сохраняет опцию в ближайшие шесть месяцев продать клуб целиком, включая 28.94% акций Рэтклиффа.
В данный момент неясно, есть ли у Глэйзеров такие планы, однако по состоянию на конец 2024 года американское семейство было по-прежнему довольно положением дел в клубе.
22.02.2025 16:00
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нехер. если придет норм чел, то глейзеры так никогда и не продадут МЮ нормальному владельцу.
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Боже, храни Глэйзеров.
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