Рэтклифф может быть вынужден покинуть МЮ

Сэр Джим Рэтклифф может быть вынужден покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в этом году.

Став совладельцем "Юнайтед" около года назад, Рэтклифф получил полную власть над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



С тех пор Рэтклифф принял ряд непопулярных решений, полностью сменил руководство клуба, главного тренера и даже начал планировать новый стадион.



Однако контроль над "Юнайтед" по-прежнему принадлежит семейству Глэйзеров, которое, как утверждает Bloomberg, сохраняет опцию в ближайшие шесть месяцев продать клуб целиком, включая 28.94% акций Рэтклиффа.



В данный момент неясно, есть ли у Глэйзеров такие планы, однако по состоянию на конец 2024 года американское семейство было по-прежнему довольно положением дел в клубе.