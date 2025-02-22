Аморим: "Мойес делает свою работу лучше, чем я"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что Дэвид Мойес из "Эвертона" справляется со своей работой лучше, чем он — со своей.

После возвращения Мойеса "Эвертон" набрал 13 очков из 18 возможных в Премьер-Лиге и в преддверии очного матча против "Юнайтед" опережает своего соперника на один балл в таблице.



"Юнайтед" при Амориме очки даются гораздо тяжелее, и Рубен объясняет это тем, что "Эвертон" сразу поймал свою волну.



"Дэвид Мойес делает свою работу лучше, чем я, это довольно просто. Почему? Дело в деталях — ты выигрываешь один матч, два матча, обретаешь эту веру. Нужно похвалить игроков "Эвертона" и особенно их тренера".



"Если мы выиграем два матча или даже выиграем один матч — ближайший против "Эвертона", — все медленно изменится. Когда побеждаешь, гораздо проще избавить сердца игроков от сомнений", — приводит слова Аморима The Guardian.