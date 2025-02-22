Кунья не помышлял о смене клуба в январе

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья заявил, что никогда не помышлял о смене клуба в зимнее трансферное окно.

На протяжении предыдущих недель и месяцев Кунью настойчиво сватали в большие клубы вроде "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



Однако вместо этого Матеус, не дожидаясь закрытия трансферного окна, заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт на четыре с половиной года.



По словам 25-летнего бразильца, он никогда не собирался бросать на полпути "волков", которые в этом сезоне вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



"Если честно, я никогда не помышлял об уходе. Я знаю, что должен сделать еще много вещей, и я всегда говорил, что этот клуб дал мне шанс вернуться".



"Они открыли дверь для меня, и я всегда чувствовал, что хочу отблагодарить их всем, поэтому уйти в такого рода ситуации было бы сложно".



"Я так счастлив здесь. Я надеюсь продолжать делать хорошие вещи", — сообщил Кунья BBC.



Добавим, Кунья забил 11 голов в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и ожидается, что грядущим летом гранды вернутся за экс-игроком "Атлетико".