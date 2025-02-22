Аморим слышит прогресс "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он чувствует прогресс своей команды по звуку.

В данный момент "Юнайтед" занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, демонстрируя ужасные результаты.



По словам Аморима, прогресс есть, но пока только на тренировках. Рубен хочет, чтобы его команда перенесла это в матчи.



"Игроки прибавляют, создают связи, даже звук тренировок стал другим".



"Однако нам нужно использовать это в матчах, и в этом наш следующий шаг. Я чувствую, что на тренировках мы сближаемся и понимаем, как мы хотим играть, но затем в матчах у нас возникают большие трудности".



"Звук? Когда вы тренируетесь и делаете упражнение, ты слышишь звук. Люди все просят и просят мяч, подсказывают направление, говорят друг с другом. Это можно почувствовать".



"Когда проводишь свою жизнь как игрок и тренер, даже звук тренировок важен, и я чувствую, что это меняется", — цитирует Аморима Daily Mirror.