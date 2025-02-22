"Тоттенхэм" потребовал называть свой клуб по-другому

Тоттенхэм "Тоттенхэм" разослал письмо телевизионным компаниям с требованием использовать другое название клуба.

Большинство бродкастеров, транслирующих матчи Премьер-Лиги, использует в отношении лондонского клуба привычное всем название "Тоттенхэм".

Однако "Тоттенхэм" хочет дистанцироваться от одноименного района столицы, еще 10 февраля разослав телекомпаниям электронное письмо с заголовком "Tottenham Hotspur Naming Update".

"Тоттенхэм" требует, чтобы отныне в трансляциях их клуб назывался "Тоттенхэм Хотспур" ("Tottenham Hotspur") или просто "шпоры" ("Spurs").

Как отмечает The Athletic, "Тоттенхэм" также хочет обратить внимание, что они являются единственным в английском футболе клубом с приставкой "Хотспур".


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Автор mihajlo   

Дата 22.02.2025 12:00

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  1. electric 22.02.2025 12:53 # electric
    Бестрофейники!

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  2. ilovemanutd 22.02.2025 12:38 # ilovemanutd
    Пяточные шпоры

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  3. umbriaco 22.02.2025 12:12 # umbriaco
    Предлагаю как и раньше называть их петухами.

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  4. rah 22.02.2025 12:09 # rah
    они еще не в курсах как в России их называют

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