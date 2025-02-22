"Тоттенхэм" потребовал называть свой клуб по-другому
"Тоттенхэм" разослал письмо телевизионным компаниям с требованием использовать другое название клуба.
Большинство бродкастеров, транслирующих матчи Премьер-Лиги, использует в отношении лондонского клуба привычное всем название "Тоттенхэм".
Однако "Тоттенхэм" хочет дистанцироваться от одноименного района столицы, еще 10 февраля разослав телекомпаниям электронное письмо с заголовком "Tottenham Hotspur Naming Update".
"Тоттенхэм" требует, чтобы отныне в трансляциях их клуб назывался "Тоттенхэм Хотспур" ("Tottenham Hotspur") или просто "шпоры" ("Spurs").
Как отмечает The Athletic, "Тоттенхэм" также хочет обратить внимание, что они являются единственным в английском футболе клубом с приставкой "Хотспур".
22.02.2025 12:00
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Последние комментарии:
Бестрофейники!
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Пяточные шпоры
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Предлагаю как и раньше называть их петухами.
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они еще не в курсах как в России их называют
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