"Тоттенхэм" потребовал называть свой клуб по-другому

"Тоттенхэм" разослал письмо телевизионным компаниям с требованием использовать другое название клуба.

Большинство бродкастеров, транслирующих матчи Премьер-Лиги, использует в отношении лондонского клуба привычное всем название "Тоттенхэм".



Однако "Тоттенхэм" хочет дистанцироваться от одноименного района столицы, еще 10 февраля разослав телекомпаниям электронное письмо с заголовком "Tottenham Hotspur Naming Update".



"Тоттенхэм" требует, чтобы отныне в трансляциях их клуб назывался "Тоттенхэм Хотспур" ("Tottenham Hotspur") или просто "шпоры" ("Spurs").



Как отмечает The Athletic, "Тоттенхэм" также хочет обратить внимание, что они являются единственным в английском футболе клубом с приставкой "Хотспур".