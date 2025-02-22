"Вилле" грозит штраф от УЕФА на миллионы фунтов

"Астон Вилле" грозит штраф от УЕФА на несколько миллионов фунтов за нарушение правил финансового фейр-плей.

По информации The Times, "Вилла" будет признана виновной в нарушении правил ФФП УЕФА в 2024 году. Вероятным наказанием станет многомиллионный штраф.



В 2024 году УЕФА позволял клубам, участвующим в еврокубках, тратить на трансферы и зарплаты до 80 процентов от заработанного. В 2025 этот лимит снизится до 70 процентов.



Отметим, что в следующем сезоне Премьер-Лига планирует привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА — лимит трат будет установлен на 85 процентах, что в данный момент все равно не устраивает "Виллу".