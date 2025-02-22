Мареска провел собрание на базе "Челси" для более чем 100 человек

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поведал, что провел собрание на базе клуба в Кобхэме для более чем 100 человек.

"Челси" выиграл лишь два из девяти последних матчей Премьер-Лиги, рискуя испортить сезон, который складывался так хорошо для команды Марески.



Резкий спад в результатах заставил Мареску провести общее собрание не только для игроков, но и для прочего персонала клуба, чтобы каждый осознал, какая упорная работа выполняется за кулисами.



"Я отправился в постель в 11 или 12 вечера и проснулся в 4 или 5 утра. Я больше не мог спать и начал думать".



"Я подумал, что будет хорошей идей приехать утром и собрать вместе всех людей, передав им свое послание".



"Поэтому я приехал на базу в 7 утра и написал Кеву (Кевину Кампелло, руководителю футбольных операций): "Кев, всех в столовую к 10 утра".



"Я подготовил встречу со всеми людьми, которые трудятся там: персонал кухни, cадовники, каждый. Я попросил их напрячься в остатке сезона, потому что наша цель — вернуть этот клуб в Лигу Чемпионов".



"Во время этой встречи я сказал игрокам, что, когда я приезжаю сюда в 7 утра, здесь уже есть люди, которые нарезают фрукты на кухне и каждый раз делают это одинаково хорошо".



"За кулисами есть люди, которых вы не можете видеть, но которые трудятся каждый день, чтобы помочь вам достичь своей цели. Это правда".



"Люди на кухне готовят завтраки, и они делают это идеально. Игроки не видят этого. Я пытался убедить их, что за кулисами есть люди, которые упорно трудятся, и всем нам нужно напрячься, чтобы достичь своей цели", — цитирует Мареску Evening Standard.