Мойес больше не считает, что провалился в МЮ

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что больше не считает свой период в "Манчестер Юнайтед" таким уж провальным.

В 2013 году Мойес стал преемником сэра Алекса Фергюсона в "Юнайтед", но не продержался на "Олд Траффорд" и одного целого сезона. В то время короткий период Дэвида был сочтен провалом.



С тех пор "Юнайтед" сменил еще немало рулевых, но так и не приблизился к победе в Премьер-Лиге, и Мойес, чей "Эвертон" сейчас опережает "красных дьяволов", думает, что на самом деле он был не так уж плох.



"Да, думаю, это так. Думаю, в то время было много негатива. Если оглянуться назад, я ушел, когда мы были седьмыми в Премьер-Лиге".



"Мы едва вылетели из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 финала. Мы достигли 1/2 финала Кубка Лиги. Если посмотреть на это и учесть, где они находятся сейчас, то это выглядит не так уж плохо".



"Оглядываясь сейчас назад, я не испытываю плохих чувств к кому-либо. Я действительно наслаждался своим пребыванием там. Но я оглядываюсь назад и вижу, что чтоль многие тренеры прошли через клуб. Себя я не беру в расчет, но Жозе Моуриньо и Луи Ван Галь... Это по-прежнему сложная работа, кто бы ни находился у руля", — цитирует Мойеса Daily Mail.