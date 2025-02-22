Аморим: "У нас больше проблем, чем решений"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что в данный момент у его команды "больше проблем, чем решений".

"Юнайтед" крайне неудачно проводит этот сезон, проиграв 12 из 25 матчей в Премьер-Лиге. После прихода Аморима в ноябре "красные дьяволы" одержали лишь четыре победы в 14 поединках чемпионата.



Аморим понимает, что думают о его команде посторонние люди, однако Рубен думает, что не все так плохо, и поводы мыслить позитивно все же есть.



"У меня есть ощущение, что порой вы не чувствуете улучшений в команде, но в некоторых матчах вы думаете, что мы можем играть в футбол и создавать ситуации. Это хорошая вещь".



"В данный момент, когда вы смотрите матчи, вы видите больше проблем, чем решений. Это ясно. Когда мы играем, в некоторых матчах я вижу, что у нас кое-что есть и что мы на кое-что способны, но нам нужно быть стабильными", — сообщил Аморим BBC.